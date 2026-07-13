CAIFANES RINDE HOMENAJE AL TRICOLOR

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Caifanes reabrió la herida de la afición mexicana la noche del sábado en el Estadio GNP, pero no se sintió dolor; un orgullo abrazador se impregnó en las 65 mil personas que asistieron a su concierto esta noche.

Un "¿y si sí?", dio la bienvenida a la banda que portaba la playera de la Selección Nacional de futbol y arrancó con "Aquí no es así", canción que fue retomada en redes sociales previo al partido de octavos de final de la Copa del Mundo entre México e Inglaterra.

El recinto se iluminó con luces verdes mientras en la pantalla se alternaban imágenes de paisajes naturales y fans que, al igual que la banda, traían puesta la indumentaria de la escuadra nacional. "Bienvenidos los chingones, puedes quedarte a vivir en cualquier parte del mundo, pero donde naciste ahí pertenece tu alma", dijo Saúl Hernández. Caifanes cambió su vestuario por la típica ropa en color negro que los acompaña en sus presentaciones tras hacer el pequeño homenaje mundialista a los comandados por Javier Aguirre para seguir con su exitosa presentación.

La noche se completó con éxitos de la agrupación como "Afuera" y "La Negra Tomasa", que fue la encargada de apagar las luces tras poco más de dos horas de concierto.

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