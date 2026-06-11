Tyler Mane revela diagnóstico de cáncer de mama masculino

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El actor canadiense

, conocido por interpretar a personajes imponentes en la pantalla grande, reveló que enfrenta un

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y "":, una enfermedad que afecta a menos del 1% de los casos totales de este tipo de cáncer.A través de unpublicado en sus, el intérprete decompartió que recibió recientemente la noticia y decidió hablar públicamente sobre su estado de salud, luego de considerar mantenerlo en privado por vergüenza y desconocimiento inicial."Sí. Tengo. Y sí, es. Solo elde mama son hombres. Seré honesto, mi primera reacción fue mantenerlo en secreto. Quiero decir, es un poco embarazoso. Pero luego descubrí que los hombres tienen más probabilidades de ser diagnosticados por adelantado porque no se habla de eso y no se busca", confesó.Mane explicó que,, aproximadamentepuede desarrollara lo largo de su vida, lo que convierte su caso en algo inusual incluso dentro del ámbito médico. Señaló además que la falta de información y la baja sospecha clínica en hombres puede provocar, algo que él mismo enfrentó antes de insistir en estudios más profundos.El actor relató que fue suquien lo impulsó a insistir en la, lo que permitió detectar la enfermedad a tiempo. Actualmente, ya comenzó su primera etapa de, proceso que ha compartido con sus seguidores mediantedesde el hospital, donde incluso mostró uncontra la enfermedad.La Fundación Nacional delenconfirma que este tipo de cáncer en hombres esy representa una fracción mínima de los diagnósticos, en contraste con las mujeres, donde la incidencia es mucho mayor.Tras conocer estas cifras, el actor ha decidido convertir su experiencia en unpara otros hombres, alentándolos a hablar del tema ysin demora. "Si se, es altamente tratable", reiteró en su mensaje.Pese al impacto emocional del diagnóstico, Mane ha compartido también mensajes depor el, asegurando que está decidido a enfrentar la enfermedad ysobre su detección temprana.construyó unaen ely terror.Inició comoantes de dar el salto a la, donde alcanzó notoriedad mundial al interpretar aen "X-Men" (2000) y retomar el personaje en "Deadpool & Wolverine" (2024).También es recordado por dar vida aen "" (2007) y "II" (2009), además de participar en producciones épicas como "" (2004), donde interpretó a Ajax.