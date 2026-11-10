Camilo Séptimo lanza Kundalini en memoria de Honas Meléndez

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Han pasado dos meses y ocho días desde el asesinato de Honas Meléndez y su familia y, Camilo Séptimo, la banda a la que el músico pertenecía, acaba de lanzar su primera canción después de la tragedia que, además, dedica a su compañero.

Tras el fallecimiento de Jonathan, también conocido como Honas, sus compañeros de agrupación pospusieron los conciertos que tenían programados para este año, debido al respeto a la memoria del tecladista a quien honran a través de una canción que compusieron para él y que lanzaron hoy martes 10 de noviembre.

Se trata de "Kundalini", una emotiva canción que hace referencia a la trascendencia corporal, pero la permanencia espiritual; "hermano, dime ¿dónde estás?, háblame en sueños, te quiero escuchar", "tú alma vive en mi ser", "te extrañaré por siempre, aunque sigues aquí" y " aunque duela tu ausencia, tu luz me acompañará", son algunos de los fragmentos de la letra.

Al presentar la canción en sus redes, Manuel Mendoza y Érik Váquez, indicaron que se trataba de una dedicatoria para Honas, pero también para su esposa Ana Paula Barragán y su hija, quienes también perdieron la vida este 1° de septiembre.

"En memoria de nuestro hermano Honas y de su hermosa familia, que aunque ya no habitan este plano, permanecen por siempre en nuestros corazones; 'Kundalini' nació del amor, de la memoria y de esa luz que trasciende el tiempo y la ausencia. Es para quienes siguen siendo parte del Todo y viven en nosotros a través de cada recuerdo y cada enseñanza, gracias por todo lo que nos enseñaste, fuiste un gran maestro, te extrañaremos por siempre... aunque, de alguna manera, sigues aquí".

La reacción de sus fanáticos ha sido positiva; consideran que han mostrado cómo los sentimientos pueden ser proyectados en un acto creativo, como ejercicio de sanación.

"Qué manera tan espiritual de hacer música, sin duda una carta de amor a la conexión y a la energía que solo se transforma".

"Honas y toda su familia van a doler toda la vida".

"Qué bonita forma de hacernos llorar".

"Canta con la voz rota".

"El arte es la forma más bella de demostrar lo que sentimos...".

"Es una canción bellísima, somos seres humanos, seguimos siendo amor y consciencia incluso dejando de ser solo un cuerpo, eso se sabe y se siente".