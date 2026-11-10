Cae exportero de Liga MX por tráfico de relojes falsificados

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Este martes, Pedro Hernández Calderón, exfutbolista mexicano, fue detenido en Texas, Estados Unidos, por su presunta participación en el tráfico de productos falsificados.

Por medio de la plataforma X, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas informó que el exportero mexicano de 45 años permanecerá bajo custodia a la espera de que se desarrollen los procedimientos penales.

"En el momento de su primera comparecencia ante el tribunal, se supo que Hernández-Calderón es un exportero profesional que jugó en los clubes de fútbol mexicanos Atlas, Santos Laguna y Necaxa", se lee en el informe.

Según la denuncia penal, las autoridades incautaron cuatro relojes de lujo falsificados el 5 de octubre en Anchorage, Alaska, que tenían como destino un almacén en Laredo. Las autoridades de Alaska coordinaron con las fuerzas del orden del sur de Texas para identificar a los responsables.

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Asimismo, los cargos alegan que Hernández-Calderón dirigía un negocio de importación y exportación que recibía relojes falsificados en Laredo para enviarlos a clientes en México.

Entre junio de 2025 y octubre de 2026, las autoridades identificaron numerosos envíos de relojes falsificados a direcciones de Laredo, con un valor minorista estimado de aproximadamente 5,4 millones de dólares si fueran auténticos, según la denuncia.

Las autoridades también habrían descubierto fotografías, comunicaciones y registros de envío que documentaban la operación. La acusación alega que representantes de fabricantes de relojes de lujo confirmaron que los relojes presentados para su revisión eran falsificados.

De ser declarado culpable, Hernández-Calderón se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión federal y a una posible multa de 2 millones de dólares.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llevó a cabo la investigación con la asistencia de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio Postal de los Estados Unidos. El fiscal federal adjunto Thomas Sekula está a cargo del caso.