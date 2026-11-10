Renata Notni, de la mano de Gonzalo Hevia Baillères

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Al parecer Renata Notni le está dando un nuevo chance al amor luego de terminar su relación de cinco años con el actor Diego Boneta. Ahora, la actriz fue captada muy acaramelada con el empresario Gonzalo Hevia Baillères, quien hace poco besó en los labios a Emma Watson y que fue relacionado sentimentalmente con Belinda.

Renata y Diego le pusieron punto final a su romance de cinco años, a finales de marzo de 2026, desde entonces, la actriz no había sido captada con alguien más; sin embargo, circulan fotografías en las que aparece de la mano de Gonzalo Hevia Baillères en Los Ángeles, lo que ha desatado versiones de romance.

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El empresario, integrante de la cuarta generación de la familia Baillères, propietaria de negocios como El Palacio de Hierro y Grupo Bal, fue vinculado con Belinda a finales de 2022, luego de que ambos fueran vistos juntos durante la inauguración de una tienda en septiembre de ese año.A partir de entonces, comenzaron a circular versiones sobre una relación que habría continuado hasta 2024 o 2025, aunque ninguno de los dos hizo declaraciones para confirmar oficialmente el noviazgo.El supuesto romance también despertó especulaciones entre los seguidores de la intérprete, quienes relacionaron al empresario con algunas de las referencias sentimentales de su música.En particular, el tema "Heterocromía", incluido en el álbum "Indómita", lanzado en 2025, fue asociado por algunos fans con su historia amorosa con Hevia Baillères, aunque no existe una confirmación de que la canción esté dedicada a él.Después de ser relacionado con Belinda, el empresario mexicano fue vinculado con Emma Watson, actriz británica conocida por interpretar a Hermione Granger en la saga "Harry Potter", las versiones sobre un posible romance comenzaron a tomar fuerza a finales de 2025, cuando ambos fueron vistos durante unas vacaciones en Courchevel, en los Alpes franceses, y en Punta Mita, México.Sin embargo, fue en marzo de 2026 cuando las imágenes de ambos juntos generaron mayor atención mediática; el 4 de marzo, Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson fueron fotografiados besándose en un aeropuerto mexicano; también trascendió que habían compartido una cena en un restaurante de la Ciudad de México.Aunque las imágenes los situaron a ambos en un romance, ninguno de los dos confirmó la relación, y ahora las fotos junto a Renata Notni están dando mucho de qué hablar.