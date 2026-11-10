The Warning y Garbage compartirán escenario en el Zócalo de CDMX

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El rock de Garbage y The Warning se encontrará en el Zócalo de la Ciudad de México. La banda regiomontana, integrada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez, compartirá escenario con la agrupación encabezada por la cantante escocesa Shirley Manson durante el concierto gratuito del próximo 14 de noviembre.

El anuncio se dio a conocer recientemente en las redes sociales de Garbage, donde Manson elogió a las integrantes de The Warning: "¿Puedes adivinar cuál de estas extraordinarias y más talentosas chicas va a actuar con nosotros?".

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La cantante también expresó el cariño que sienten por las mexicanas y agradeció el apoyo que han recibido de ellas en México: "Son todas unas malditas reinas. Mamá está tan orgullosa de ti y todos nos sentimos tan honrados". Además, les deseó buena suerte en los Latin Grammy, donde The Warning está nominada en la categoría de Mejor Canción de Rock. La ceremonia se celebrará el jueves 12 de noviembre de 2026.Por su parte, The Warning respondió a la publicación: "Súper emocionadas. Los vemos en el Zócalo".La agrupación mexicana ha ganado reconocimiento en la escena internacional del rock. Comenzó a llamar la atención por sus versiones de canciones de otras bandas en YouTube y, con el tiempo, construyó un público propio. Entre sus influencias musicales se encuentran grupos como Metallica, The Killers y Muse, además de Café Tacvba.El espectáculo gratuito está programado para el 14 de noviembre a las 20:00 horas. Hasta el momento, se desconoce cuánto durará la participación de The Warning.