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Emotivo adiós a ciclista fallecido en accidente

Por Redacción

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Emotivo adiós a ciclista fallecido en accidente
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      La tarde de este lunes, familiares y amigos dieron el último adiós al joven ciclista que perdió la vida al ser arrollado por una camioneta, mientras entrenaba en el bulevar Antonio Rocha Cordero. Otro participante que también resultó herido se encuentra grave en un hospital.

      La madrugada del domingo, el joven Iván Alejandro Monreal Llanas practicaba ciclismo junto con otros aficionados con miras de participar los días 4, 5 y 6 de diciembre en una peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

      Circulaba por la bulevar Rocha Cordero y a la altura de la plaza The Park fue embestido con otro acompañante por una camioneta de transporte de persona de una empresa de seguridad privada, que por ahí circulaba, al parecer, a alta velocidad y cuyo conductor no se percató a tiempo de la presencia de los ciclistas.

      En el sitio perdió la vida el adolescente de manera trágica, mientras que otro acompañante de nombre Jorge Bravo fue llevado a un hospital en donde se le reporta en estado grave.

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      Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y pudieron realizar la detención del chofer de la camioneta, de nombre Hugo N., a quien se le remitió ante la Fiscalía General del Estado para que se le defina su situación legal por los presuntos delitos de homicidio y lesiones por culpa.

      La muerte del adolescente conmocionó a la comunidad de Tierra Blanca ya que pertenecía a una familia de ciclistas que organiza peregrinaciones a distintos santuarios marianos, entre ellos la Basílica de Guadalupe y San Juan de los Lagos.

      La tarde de este lunes, sus familiares y amigos lo acompañaron en su última rodada realizándose una misa de cuerpo presente en la Parroquia de la Santa Cruz del Calvario, en la colonia General I. Martínez, a donde arribó en un ataúd blanco cargado en hombros por sus allegados. Luego de la misa, finalmente se le trasladó al panteón donde será su última morada.

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