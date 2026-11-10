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Policía Cibernética advierte aumento de fraudes digitales en Buen Fin

La SSC ofrece líneas de atención y consejos para evitar estafas en compras en línea durante el Buen Fin.

Por El Universal

Noviembre 10, 2026 04:28 p.m.
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Policía Cibernética advierte aumento de fraudes digitales en Buen Fin
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      La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre el incremento de fraudes digitales durante el Buen Fin 2026, periodo en el que delincuentes aprovechan las compras en línea para engañar a consumidores mediante páginas falsas, promociones inexistentes y mensajes fraudulentos.


      A través de la Unidad de Policía Cibernética, la dependencia advirtió que los estafadores suplantan la identidad de tiendas, bancos y plataformas de comercio electrónico para obtener información personal y financiera de los usuarios.

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      Entre las principales modalidades detectadas se encuentran sitios web que ofrecen productos a precios considerablemente bajos, mensajes con supuestos descuentos o premios y notificaciones falsas sobre problemas con pagos o entregas de mercancía.
      Estos engaños pueden incluir enlaces maliciosos y solicitudes de depósitos, contraseñas o códigos de verificación, con los que los responsables buscan acceder a cuentas bancarias y datos personales de las víctimas.
      Ante esta situación, la Policía Cibernética recomendó realizar compras únicamente en sitios oficiales, verificar las direcciones electrónicas, desconfiar de ofertas demasiado atractivas y evitar abrir enlaces recibidos por mensajes, correos o redes sociales.
      También pidió no compartir contraseñas ni códigos de seguridad, confirmar cualquier inconveniente directamente con el establecimiento o banco, utilizar métodos de pago seguros y revisar los movimientos bancarios. Asimismo, exhortó a conservar comprobantes y reportar páginas o perfiles sospechosos.
      La SSC informó que la Unidad de Policía Cibernética brinda orientación las 24 horas del día en el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, y en el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. También invitó a consultar sus recomendaciones en las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

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