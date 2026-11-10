Mis obras son transparentes, revira Galindo

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos respondió a los señalamientos del gobernador del estado sobre los costos de dos proyectos de infraestructura vial, y aclaró que la obra contratada por el Gobierno de la Capital para el puente del bulevar Jacobo Payán tiene un monto de 244 millones de pesos, IVA incluido, y no de 280 millones, como se ha mencionado públicamente.

El presidente municipal sostuvo que ambos proyectos no son comparables por sus características técnicas y alcances, y defendió que el procedimiento municipal se realizó conforme a la ley y con información pública.

Galindo Ceballos detalló que la licitación municipal fue ingresada en abril y autorizada por la Contraloría General del Estado. Explicó que el contrato finalmente firmado asciende a 244 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 33 millones corresponden al IVA.

Precisó que el costo de la obra antes de impuestos es de 211 millones de pesos e incluye dos soluciones viales, un colector de 11 metros de diámetro, un puente de estructura de acero y un sistema integral de alumbrado público con superpostes.

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El alcalde también cuestionó las cifras utilizadas para comparar ambos proyectos y recordó que el 13 de julio el Gobierno del Estado anunció una inversión inicial de 350 millones de pesos para el denominado Puente de la Familia, mientras que recientemente se ha referido a un costo de 280 millones.

Además, señaló que, al consultar la plataforma de la Contraloría, no localizó la licitación correspondiente a la obra estatal con la que se pretende establecer la comparación, por lo que pidió que se haga pública la información del procedimiento.

El presidente municipal lamentó tener que responder públicamente, pues aseguró que había decidido evitar una confrontación con el titular del Ejecutivo estatal para no proyectar ante empresarios e inversionistas una imagen de conflicto entre los gobiernos.

Sin embargo, sostuvo que no podía dejar sin aclaración datos que considera imprecisos. "Mis obras son transparentes, están ajustadas a derecho, están ajustadas en precios y costos: son públicas y transparentes", agregó Galindo Ceballos.