Raúl Bolaños pide consenso para elegir presidencia del INE

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El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho, refirió que es fundamental que la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), tenga el consenso de todos los grupos parlamentarios.

Lo anterior, debido a que las bancadas del PAN y PRI se han opuesto al documento propuesto por Morena y, hasta el momento, no han cedido a las modificaciones que plantea la oposición.

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"Para mí el consenso es fundamental en algo tan trascendental como nuestro árbitro electoral. Si no se consigue el consenso, sería una muy mala noticia. Para mí lo importante es el consenso, más allá del tiempo que tome... Sin consenso no hay certeza de neutralidad y de imparcialidad. Tenemos que lograr que quien sea el árbitro electoral tenga el aval de todas y de todos, para que no haya ninguna duda después de quién está a cargo de las elecciones", manifestó.Refirió que la mayoría debería modificar el plazo que se anunció para aprobar la convocatoria, el próximo jueves, y seguir negociando para tratar de alcanzar el consenso."El diputado Monreal habló del jueves, si llegáramos al jueves en la discusión del Presupuesto, y poder estar en condiciones de votarlo, yo, sí me preguntaran, y si mi voz fuera escuchada, yo diría que hasta en tanto no haya consenso deberíamos de seguir tratando de negociar, es mi postura", dijo.Detalló que PAN y PRI han propuesto modificaciones que no han sido aceptadas por la mayoría legislativa, y eso ha "trabado" la negociación."El PAN hizo distintos planteamientos, que algunos se pudieran incorporar, quizá no todos, pero el PAN quisiera que se incorporaran todos; y el PRI también tiene distintos comentarios", explicó.