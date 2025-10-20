logo pulso
Carolina Ross, primera eliminada de La Granja VIP

Carolina Ross se convierte en la primera expulsada de La Granja VIP tras votación masiva. El premio de 2 millones de pesos sigue en juego.

Por Redacción

Octubre 20, 2025 07:58 a.m.
A
Carolina Ross, primera eliminada de La Granja VIP

La Granja VIP vivió este domingo su primera noche de eliminación con más de 33 millones de votos, en la que uno de los granjeros abandonó el reality show de Azteca Uno y perder el gran premio que el conductor, Adal Ramones, finalmente reveló será de 2 millones de pesos para el ganador del programa.

Además, todos los habitantes tuvieron que votar para definir a los peones de la semana, es decir, aquellos que tendrán que dormir en el granero, un lugar inhóspito en el que pasarán frío y apenas contarán con un espacio para dormir y hacer sus necesidades.

Los nominados de la primera semana de La granja VIP eran Carolina Ross, César Doroteo y La Bea, que dependían del voto del público para asegurar su permanencia dentro de la competencia y poder vengarse de los que los pusieron en la placa.

La dinámica para elegir a los peones fue una votación en la que por grupos cada uno de los granjeros votó por alguno de sus compañeros, los tres con más puntos pasaron al granero, aunque en caso de empate o que el eliminado de esta noche fuera parte de la lista, el capataz, Sergio Mayer Mori, tendría la última palabra, los elegidos fueron Fabiola Campomanes, Jawy, Lola Cortes y Lis Vega.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Todos ellos consiguieron cuatro puntos de parte de sus compañeros, además, Adal Ramones reveló que como dinámica extra, esta semana los peones no contarán con una cama y deberán dormir sobre bultos de paja al menos los primeros días, teniendo la esperanza de conseguir un colchón más adelante.

¿Quién fue el primer eliminado de La Granja VIP?

Carolina Ross se convirtió en la primera eliminada de La granja VIP luego de que no consiguiera el apoyo necesario por parte del público, por lo que ahora tendrá que seguir apoyando a sus compañeros desde su hogar a lo largo de las semanas que quedan.

Además, también puede olvidarse del gran premio de 2 millones de pesos que el granjero que logre ser el último en salir del set de grabaciones se llevará, esto claro más lo que se vaya agregando a lo largo de la competencia en posibles recompensas individuales.

