NÚM. 1 EN LAS TAQUILLAS DE NORTEAMÉRICA

La secuela de terror “Black Phone 2” encabezó las listas de taquilla de América del Norte este fin de semana con 26,5 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones del estudio el domingo. No solo superó el debut de 23,6 millones de la original, sino que es una victoria que necesitaba Blumhouse después de una serie de decepciones este año como “M3GAN 2.0”.

Aunque “Black Phone 2” se estrenó en línea con las expectativas, la asistencia al cine en octubre sigue siendo lenta, con una disminución de casi el 11% respecto del año pasado, según Comscore. La taquilla general aún está 4% por encima en comparación con el año pasado, pero un gran éxito de taquilla que podría generar más impulso podría llegar hasta finales de noviembre o diciembre.

Universal Pictures lanzó “Black Phone 2” en 3.411 cines en Norteamérica con una ola de buenas críticas. Llegando cuatro años después de la original, la secuela y el regreso del cineasta Scott Derrickson, así como de las estrellas Ethan Hawke y Mason Thames. Según encuestas de salida, el 63% de las audiencias del fin de semana de estreno tenían entre 18 y 34 años, y el mayor grupo demográfico fue el de los hispanos, que representaron el 39% de los compradores de boletos, mientras que los caucásicos representaron el 35%.

Con 15,5 millones adicionales de 71 territorios internacionales, “Black Phone 2” tuvo un lanzamiento mundial de $42 millones contra un presupuesto de producción reportado de $30 millones.

“Es una apertura fantástica”, dijo Jim Orr, quien dirige la distribución doméstica de Universal. “Nuestros grandes socios en Scott Derrickson y Blumhouse una vez más tomaron esta propiedad y crearon una historia increíblemente inquietante y escalofriante que las audiencias simplemente no pudieron resistir”.

La primera “Black Phone” fue un éxito inesperado para Universal y Blumhouse en 2021, cuando los cines comenzaron a revivir después de los cierres por la pandemia.

“Black Phone 2” también fue la única película que realmente destacó este fin de semana, a pesar de una serie de opciones en estreno amplio.