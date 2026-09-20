Del Toro logra sexto lugar en la contrarreloj del Mundial de Ruta

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Con la mirada fija en el reloj y la determinación de seguir escribiendo su nombre entre la élite del ciclismo internacional, Isaac del Toro tomó la salida en la prueba contrarreloj varonil del Mundial de Ruta que se disputa en Canadá.

Isaac del Toro y su desempeño en la contrarreloj

El mexicano, considerado una de las grandes promesas del pelotón mundial, arrancó su recorrido con un ritmo agresivo y gran intensidad, decidido a pelear por los puestos de honor en un exigente circuito de 39.2 kilómetros.

Arropado por el apoyo de aficionados mexicanos que hicieron sentir su presencia a lo largo del trazado con banderas y palabras de aliento, Del Toro mostró consistencia de principio a fin.

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Resultados y contexto del Mundial de Ruta 2026

El corredor nacional administró de gran forma su esfuerzo, superó las altas temperaturas y mantuvo un paso competitivo frente a algunos de los mejores especialistas del mundo, resultado que le permitió cruzar la meta en una destacada sexta posición, confirmando el extraordinario momento que atraviesa en el ciclismo internacional.

Del Toro, quien durante el calentamiento estuvo acompañado por las mexicanas Romina Hinojosa y Sara Roel, terminó con un tiempo de 46:31.96, 1:38.83 del belga Remco Evenepoel, quien conquistó su cuarto título mundial de manera consecutiva, dejando en segundo sitio al italiano Filippo Ganna y en tercer lugar para el francés Paul Seixas.