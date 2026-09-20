¿Cuándo y dónde ver al director de "Coyote vs. Acme"?

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La producción cinematográfica "Coyote vs. Acme" se ha transformado en uno de los sucesos audiovisuales más destacados del año tras su esperado paso por las salas de exhibición. La obra, que combina animación híbrida con actores de carne y hueso, sigue las peripecias del célebre personaje de los Looney Tunes en su intento por demandar a la corporación responsable de sus fallidos artilugios.

Dave Green visita Ciudad de México para presentar Coyote vs Acme

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), el filme ha sumado una recaudación superior a los 224 millones de pesos en territorio nacional, reuniendo a más de un millón de espectadores en sus primeras semanas y consolidando a México como un mercado clave para la cinta.

Asimismo, la crítica especializada ha valorado de forma sobresaliente el desempeño de este proyecto cinematográfico. Según reportes del portal especializado Rotten Tomatoes, la cinta mantiene una tasa de aprobación del 96% por parte de la prensa y del 95% por el público general. Este estrecho vínculo con la audiencia local motivó la gestión de una agenda presencial para conectar directamente con los fanáticos del clásico personaje.

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Presentación y diálogo con el director en la Cineteca Nacional

El realizador estadounidense Dave Green confirmó su llegada a la capital del país para entablar un diálogo directo con la audiencia mexicana. La presentación oficial está programada para el lunes 21 de septiembre a las 18:30 horas en las instalaciones de la Cineteca Nacional de Xoco, ubicada en la avenida México Coyoacán, dentro de la alcaldía Benito Juárez. El programa contempla la proyección de la obra acompañada de un conversatorio posterior encabezado por el propio cineasta.

Según información proporcionada por la distribuidora Zima Entertainment, el director decidió viajar a la Ciudad de México para agradecer de primera mano el respaldo en taquilla. Si bien el complejo cinematográfico no contempla sesiones formales de firmas o alfombra roja, las autoridades del recinto exhortan al público a dar seguimiento a la venta de accesos por medio de sus canales oficiales.

El recorrido comercial de esta obra estuvo marcado por un escenario de alta incertidumbre dentro de la industria del entretenimiento. Durante el año 2023, la compañía productora Warner Bros. Discovery optó por archivar la película de manera indefinida como parte de un proceso de reestructuración financiera y deducción de impuestos, decisión que desencadenó amplios debates en el ámbito cinematográfico global.

Pese a ese panorama adverso, la movilización de realizadores y la posterior intervención de firmas distribuidoras permitieron concretar el rescate del largometraje para su exhibición masiva. El reparto principal cuenta con el trabajo actoral de Will Forte, Lana Condor y John Cena, quienes acompañan al emblemático Coyote en este proyecto que hoy culmina su trayecto con la visita de su director a recintos culturales mexicanos.