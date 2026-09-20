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Fallece Chad Gilbert tras batalla contra cáncer en Florida

El músico deja esposa, hija, madre y hermano; su mayor logro fue formar una familia.

Por El Universal

Septiembre 20, 2026 03:46 p.m.
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Fallece Chad Gilbert tras batalla contra cáncer en Florida
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Los integrantes de New Found Glory, banda de rock /pop punk, acaban de dar a conocer que su guitarrista, Chad Gilbert, murió a los 45 años. El músico, proveniente de Coral Springs, Florida, atravesaba una batalla contra el cáncer que le fue diagnosticado desde 2021.

      Chad Gilbert fallece tras batalla contra cáncer

      Fue a través de la cuenta de la banda que se dio a conocer la noticia de su deceso, el cual tuvo lugar la mañana de este domingo, 20 de septiembre.

      "Chad Everett Gilbert falleció en paz mientras dormía. Dejó este mundo rodeado de amigos y familiares y tomó sus últimos respiros con su esposa (Lisa Cimorelli) y madre (Jacqulyn Mallonee) a su lado, tal como él deseaba", escribieron.

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      Reacciones de la banda y homenaje de fans

      Conmovidos, Jordan Pundik, Ian Grushka y Cyrus Bolooki relataron que los fans de la banda, originada en 1997, realizaron un gran gesto de amor, al darse cita en las afueras del hospital donde Chad era atendido, pues a pesar de que, desde hace cinco años, conocían el diagnóstico del guitarrista, nunca dejaron de interesarse en su salud.

      (Gilbert siguió tocando con el grupo de forma esporádica hasta sus últimos meses de vida).

      "La cantidad de visitantes que abarrotaron el vestíbulo del hospital en un momento de aviso, es un testimonio de lo querido y querido Chad fue y siempre será", prosigue el mensaje de la banda.

      También destacaron su rol, en el ámbito personal, aseveran que para Chad el más importante logro de su vida fue el de crear una familia, por encima del éxito que consiguió con la banda, conocida, especialmente, por temas como "My friends over you", "All downhill from here" y su popular cover de "Kiss me".

      "Era un músico legendario, pero su logro favorito era ser marido y padre. Sus mayores sueños se hicieron realidad. Le sobreviven su esposa, Lisa, su hija, Lily, su madre, Jackie, y su hermano, Brian".

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