Aleks Syntek critica falta de apoyo a artistas y planea irse de México

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Aleks Syntek se despide de nuestro país, luego del odio que ha recibido a raíz del show que ofreció en la alcaldía Benito Juárez. Firme en sus convicciones, el cantante repitió que, mientras que México no apoye a los artistas nacionales, la industria musical se mantendrá en una situación crítica y atendiendo sólo a fines de productividad comercial.

Aleks Syntek responde a críticas tras show en Benito Juárez

Sin el conocimiento de su mánager y la disquera con la que trabaja en la actualidad (Sony Music México), Syntek realizó un en vivo para responder a todas aquellas personas que continúan mofándose del episodio que tuvo lugar en las celebraciones del Día de la Independencia, en la explanada de Benito Juárez, en donde el músico fue crítico con las y los asistentes.

"Me salté a mi mánager, ahorita le va a dar un infarto a mi mánager de lo que acabo de hacer, ya lo sé, a la disquera le va a dar un infarto de lo que acabo de hacer, ya lo sé, pero si Dios conmigo, ¿quién contra mí, cierto?, alguien dijo esa frase, ´Dios contigo, ¿quién contra ti?´, no tengo miedo, déjense venir, sólo quiero un país en paz".

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Fue entonces que su mensaje se convirtió en una reflexión crítica acerca de la situación de nuestro país, en lo relacionado al apoyo a los artistas nacionales y sus expresiones creativas, situación que ha sido motivo de análisis del cantante, en más de una ocasión en el pasado.

Críticas de Syntek sobre apoyo a la cultura y artistas nacionales

"Quiero que los artistas puedan trabajar, que en el INBAL haya papel de baño, que en Bellas Artes haya papel de baño para los bailarines, que los jazzistas vayan a verlos, que son buenos, que apoyen a Alondra Parra con los huapangos, miren a mí me gusta bailar ´la gatita que le gusta el mambo´, es padre, pero de eso no se nutre nuestra alma, si quiero ser inteligente, escuchó el huapango de Moncayo, no ´la gatita´, cuando entendamos eso y prioricemos el huapango, México vas a ser primermundista, sí puedes ser primermundista, nútranse de cultura, dejen de estar escuchando mamad*s en otros idiomas y de otros países, que están en los primeros lugares, cuando tienen sus compositores", señaló.

Además, reiteró que está listo para irse de nuestro país pues, a pesar de sentir un auténtico orgullo de ser mexicano, lamenta que su música no sea apreciada y que su pensamiento sea incomprendido, por lo que buscará establecerse en un lugar en donde se sienta querido y reconocido.

"¿Quieren eso?, no más Aleks Syntek, volvieron loco a Miguel Bosé, volvieron loco a Alejandro Sanz, volvieron loco a Aleks Syntek; Caifanes se deshizo por la salud mental de (Alejandro) Marcovich, de Saúl (Hernández) y de Sabo (Romo) y, en lugar de que los llamaran y les dijerán ´Caifanes, los amamos´, nos conformamos con que desaparezca Caifanes, ¿quieren desaparecer a Aleks Syntek también?, y eso que yo no soy una banda, soy yo solito contra el mundo, con los huev*s bien puestos, no tengo miedo o me voy a tener que ir a Inglaterra, Andy Bell dijo que era un gran compositor y aquí dicen que soy un pend*jo, Martin Gore, de Depeche Mode me conoció y me dijo ´qué buen tecladista eres´".

Con humor y sarcasmo, Aleks se dijo despreocupado de las críticas que pueda seguir generando, al mostrarse honesto con su perspectiva:

"Sí, sí, mándenme al manicomio, ay me estoy volviendo loco por decir esto, ay me voy a quedar sin carrera, ay qué miedo, me van a acusar con Ázcarraga y TV Azteca, ay qué miedo, Pati Chapoy va a decir que estoy loco, me están volviendo loco, que es diferente y voy acabar mal si no me voy y sí me voy a ir, ya me voy pa´ Inglaterra, pero les voy a dejar este mensaje antes de irme y, voy a desaparecer y me voy a ir con mis amigos a Inglaterra, allá sí me quieren, mientras no apoyen a los mexicanos y sigan apoyando pendej*das, nos va a cargar a todos la ching*da", remató.