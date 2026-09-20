Alejandra Guzmán sufre luxación de cadera en concierto Veracruz

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Alejandra Guzmán ya se encuentra mejor, luego de que en su concierto en Veracruz sufriera una luxación de cadera, lo que le impidió continuar con su actuación. Desde el hospital, compartió un video donde se le ve de buen humor, cantando uno de sus temas más exitosos y bromeando con la situación, junto con el parte médico que la atendió.

Luxación de cadera en concierto Veracruz

El incidente tuvo lugar cuando "la Guzmán" estaba arriba del escenario, en un show que ofrecía a sus fans veracruzanos en el World Trade Center, ubicado en Boca del Río.

Interpretaba "Más buena", la canción que canta a dueto con Gloria Trevi, cuando al realizar una flexión con su pierna izquierda sufrió la dislocación de una de sus caderas.

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Con ayuda de los bailarines que se encontraban a cada uno de sus costados, la cantante logró ponerse en pie para seguir con su interpretación, hasta que cayó en la cuenta que su lesión no le permitiría continuar el show y que, además, necesitaba ser revisada con prontitud.

"Perdón, pero se me salió la cadera, perdónenme, pero se le salió la cadera, sí...", dijo al micrófono.

Reacción y recuperación de Alejandra Guzmán

Alejandra fue trasladada al hospital para que la cadera le fuera acomodada; fue desde la camilla en la que fue atendida, que el equipo de la cantante grabó un video que demostraba que se encontraba repuesta y hasta de buen humor.

En el video, que ya circula en redes, las auxiliares sanitarias pidieron a Ale que les cantara una de sus canciones, petición a la que no sólo accedió, sino que, con ingenio, modificó la letra de "Cuidado con el corazón", adaptándola a los hechos que dieron lugar al desplazamiento de una de sus caderas.

"Tengo cuidado con el corazón, con el titanio y todo lo demás, alzas la pata y se te puede falsear...", cantó.

Fue entonces que, sin perder de vista que no pudo concretar por completo su show, volvió a pedir disculpa a sus fanáticos jarochos.

"Híjole mano, lo siento, Veracruz, (me tocará regresar) muy pronto".

Este mediodía, además, la cantante de "Eternamente bella" hizo llegar un video a esta redacción, el cual fue grabado a su salida del hospital, en donde interactuó con algunos de sus seguidores, que esperaban que la dieran de alta para despedirse de ella.

"Ya me metieron mi cadera, gracias, híjole, es que se me zafó, pero nadie se rompió, saludos a Veracruz".