Papa León XIV "está gratamente invitado" a México: Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum insistirá al Vaticano y al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la santa sede, para que el papa León XIV visite México, en el marco de su gira por Latinoamérica del 6 al 17 de noviembre en la que recorrerá ciudades de Uruguay, Argentina y Perú.

"Lo hicimos por carta en su momento, después el 12 de diciembre tuve la oportunidad de hablar con el Papa y ahora que recibimos esta visita es muy importante, vamos a insistir en la visita del Papa a México. En esta discusión que estamos haciendo, además de lo que significa para el pueblo católico, hoy el Papa también representa una visión de un debate que hemos estado dando aquí relacionado con las plataformas digitales y la inteligencia artificial", expresó.

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Durante la conferencia matutina de este miércoles 5 de agosto, la mandataria destacó la carta encíclica "Magnifica Humanitas" que publicó el papa en mayo, en la cual expresa los desafíos que representa la inteligencia artificial y el avance de tecnologías."La encíclica que publicó hace algunos meses es una referencia ya mundial de un debate sobre quién controla esas plataformas, quién define los contenidos, cómo se diseñan los algoritmos y hacia dónde vamos como humanidad. Es un debate muy importante a nivel planetario y que en México lo estamos dando", explicó.En Palacio Nacional, la mandataria reiteró que en México hay separación de la Iglesia y el Estado, sin embargo, señaló que el análisis del papa León XIV es referente y alienta a la regulación de la IA para reducir sus impactos."Es un referente hoy a nivel internacional sobre este y muchos otros temas humanitarios. Entonces vamos a insistir en que está gratamente invitado a nuestro país", dijo Sheinbaum Pardo. Este miércoles, la presidenta de México recibirá al Señor Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del papa León XIV.