Asesinan a César Gastelum en Culiacán durante transmisión en vivo
A pesar de la cercanía con oficinas de la Fiscalía y presencia militar, el ataque fue rápido.
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En el exterior de uno de los restaurantes de la cadena Kentucky Fried Chicken, en el desarrollo Urbano de Tres Ríos en Culiacán, el creador de contenidos, César Gastelum fue asesinado a balazos, frente a dos de sus compañeros, con los que realizaban una filmación para las redes sociales.
Sus atacantes, que viajaban en una motocicleta, se pararon frente al influencer y le dispararon a la cabeza para huir rápidamente del lugar, pese a que a escasos metros, se encuentran las oficinas de la Fiscalía General del Estado y la vice fiscalía General Zona centro, donde siempre hay elementos del ejército y la Guardia Nacional.
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