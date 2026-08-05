Sheinbaum habla sobre presidencia en la SCJN

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que representantes del sector empresarial han expresado distintas posturas sobre quién debería encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, subrayó que la designación corresponde exclusivamente al propio máximo tribunal y no al Poder Ejecutivo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las opiniones de empresarios respecto a la integración de la nueva Corte y la posibilidad de que la ministra Lenia Batres asuma la presidencia del órgano jurisdiccional.

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Sheinbaum confirmó que ha escuchado distintas posiciones dentro de la iniciativa privada y precisó que no todas respaldan a la misma persona."Hay empresarios que plantean una u otra persona, no necesariamente Lenia Batres. Pero bueno, ese es un asunto de la Corte", expresó.La titular del Ejecutivo explicó que la propia SCJN deberá resolver el mecanismo para definir a quien ocupe su presidencia, debido a que existe una contradicción en la redacción de la Constitución respecto a quién debe representar al máximo tribunal."Ahí tiene que definirse porque hay una contradicción en la propia Constitución por cómo quedó redactada de quién va a representar la presidencia de la Corte. Entonces tiene que resolverse ese tema", señaló.Agregó: "Mi respeto y reconocimiento a todos los ministros y ministras de la Corte", concluyó.EL UNIVERSAL publicó el 1 de agosto la columna Serpientes y Escaleras, de Salvador García Soto, titulada La "junta", empresarios a Sheinbaum: "No queremos a Lenia" que señala que empresarios le expresaron su rechazo a que Lenia Batres sea presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.