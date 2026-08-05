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Nacional

Sheinbaum habla sobre presidencia en la SCJN

Sheinbaum reconoció posturas diversas en el sector privado sobre quién debe presidir la Suprema Corte.

Por El Universal

Agosto 05, 2026 12:29 p.m.
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Sheinbaum habla sobre presidencia en la SCJN
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que representantes del sector empresarial han expresado distintas posturas sobre quién debería encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, subrayó que la designación corresponde exclusivamente al propio máximo tribunal y no al Poder Ejecutivo.


      Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las opiniones de empresarios respecto a la integración de la nueva Corte y la posibilidad de que la ministra Lenia Batres asuma la presidencia del órgano jurisdiccional.

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      Sheinbaum confirmó que ha escuchado distintas posiciones dentro de la iniciativa privada y precisó que no todas respaldan a la misma persona.
      "Hay empresarios que plantean una u otra persona, no necesariamente Lenia Batres. Pero bueno, ese es un asunto de la Corte", expresó.
      La titular del Ejecutivo explicó que la propia SCJN deberá resolver el mecanismo para definir a quien ocupe su presidencia, debido a que existe una contradicción en la redacción de la Constitución respecto a quién debe representar al máximo tribunal.
      "Ahí tiene que definirse porque hay una contradicción en la propia Constitución por cómo quedó redactada de quién va a representar la presidencia de la Corte. Entonces tiene que resolverse ese tema", señaló.
      Agregó: "Mi respeto y reconocimiento a todos los ministros y ministras de la Corte", concluyó.
      EL UNIVERSAL publicó el 1 de agosto la columna Serpientes y Escaleras, de Salvador García Soto, titulada La "junta", empresarios a Sheinbaum: "No queremos a Lenia" que señala que empresarios le expresaron su rechazo a que Lenia Batres sea presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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