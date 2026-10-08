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Así se vivió el "Galifest"; captan a Mariana Ochoa y Aldo Rendón

El encuentro en Galifest 2026 podría marcar el inicio de una colaboración entre Mariana Ochoa y Aldo Rendón.

Por El Universal

Octubre 08, 2026 03:15 p.m.
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Así se vivió el Galifest; captan a Mariana Ochoa y Aldo Rendón
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      Mariana Ochoa y Aldo Rendón podrían limar asperezas para realizar una colaboración o, al menos, esa es la propuesta que pareciera que el stylist le hizo a la cantante durante el "Galifest", la fiesta anual que Galilea Montijo organiza, cada que concluye una temporada de "La casa de los famosos México", ¿qué respondió la exOV7?

      Galifest 2026 reunió a participantes de varias temporadas

      Ayer, 7 de octubre, se llevó a cabo la cuarta edición del "Galifest", evento al que acudieron varios de los habitantes que participaron en la última temporada del reality y, también, concursantes de etapas anteriores del programa.

      Mariana llegó en compañía de Mauricio Vaca Tavera, con quien confesó ya ha reanudado su noviazgo, el cual quedó en pausa unas semanas antes de que la cantante ingresara a "LCDLFM".

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      Propuesta de colaboración entre Mariana Ochoa y Aldo Rendón

      Rendón, por su parte, no acudió con su pareja, Gerardo Monroy, sino que pasó el rato con sus excompañeros, especialmente con aquellos que, junto con él, formaron el "team Hienas", conformado por Gema Garoa, Karina Torres y "Ese" Pérez.

      Aunque también fue captado conversando con Mariana, con quien sostuvo una interacción ríspida durante toda la temporada.

      Lo sorprendente fue escuchar que el estilista le proponía a la cantante realizar alguna colaboración, aunque, claro, con un objetivo en específico; el de demostrar a la audiencia que la "enemistad" que protagonizaron ya quedó en el pasado.

      Y es que, desde que el reality finalizó, una de las preguntas que la prensa le hace a Aldo, con más frecuencia, es acerca de Mariana y su victoria como la ganadora de la temporada, aún por encima de todo el "hate" y comentarios negativos que él y otros habitantes hacían en su contra.

      "(Dicen) 'la aventó, la odia', tenemos que hacer algo juntos para decir 'wey, ya'", le dijo Aldo.

      Con una sonrisa, la intérprete de "La pensión" sugirió que podrían hacer un programa de radio y, al escuchar la idea, Rendón afirmó de inmediato.

      Es entonces que se percibe a la cantante sugerir la fecha tentativa en que se podrían reunir, aunque no queda muy claro si se refiere a una cita para ejecutar la idea o sólo para ponerse de acuerdo de cómo y en qué podrían colaborar.

      Detrás de ellos, además, se puede apreciar la presencia de René Franco, uno de los críticos del programa, conversando con la pareja de la cantante.

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