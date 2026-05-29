Mariana Ochoa destaca talento de Christian Nodal y su música
Entre sus proyectos, Mariana Ochoa lanzó México Mágico para apoyar a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Tras laseparación de OV7 , Mariana Ochoa
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se ha abierto camino en la música mexicana con temas como "La pensión", con el que arremete en contra de aquellos hombres que no cumplen con las responsabilidades de manutención y crianza de los hijos, y que, además está inspirada en sus propias vivencias.
Pese a ello, la cantante reveló que no tendría ningún problema en trabajar con Christian Nodal, a pesar de los escándalos que lo han rodeado en los últimos años y que están relacionados a la distancia con su hija Inti.
Y es que Ochoa está convencida de que hay que separar al hombre del artista, por lo que los conflictos personales no deberían interferir con el trabajo.
"La música es música. A mí me encantaría (trabajar con él). Me encanta la música de Nodal; se me hace un gran, gran, gran artista", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
La también actriz recordó que, incluso, ha asistido a los conciertos que el "Forajido" ha ofrecido en la Ciudad de México, y hasta se declaró su admiradora.
"El año pasado fuimos a la Plaza de Toros a verlo, de hecho, y no porque exista una polémica personal significa que eso me limite a hacer música con alguien a quien sí admiro", afirmó.
Entre sus nuevos proyectos musicales se encuentra "México Mágico (¡Ponte el sombrero!)", canción que acaba de lanzar en apoyo a la Selección Mexicana rumbo al Mundial de Futbol 2026.
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