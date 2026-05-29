Mariana Ochoa destaca talento de Christian Nodal y su música

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Tras la

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se ha abierto camino en la música mexicana con temas como "La pensión", con el que arremete en contra de aquellos hombres que no cumplen con las responsabilidades de manutención y crianza de los hijos, y que, además está inspirada en sus propias vivencias.Pese a ello, la cantante reveló que no tendría ningún problema en, a pesar de los escándalos que lo han rodeado en los últimos años y que están relacionados a la distancia con suY es que Ochoa está convencida de que hay que separar al hombre del artista, por lo que losno deberían interferir con el"La música es música. A mí me encantaría (). Me encanta la; se me hace un gran, gran,", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.La también actriz recordó que, incluso, ha asistido a los conciertos que el "" ha ofrecido en la Ciudad de México, y hasta se declaró su"El año pasado fuimos a la Plaza de Toros a verlo, de hecho, y no porque exista unasignifica que eso me limite acon alguien a quien sí", afirmó.Entre sus nuevos proyectos musicales se encuentra "(¡Ponte el sombrero!)", canción que acaba de lanzar en apoyo a larumbo al