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Mariana Ochoa destaca talento de Christian Nodal y su música

Entre sus proyectos, Mariana Ochoa lanzó México Mágico para apoyar a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Por El Universal

Mayo 29, 2026 02:40 p.m.
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Mariana Ochoa destaca talento de Christian Nodal y su música
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Tras la

      separación de OV7
      , Mariana Ochoa

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      se ha abierto camino en la música mexicana con temas como "La pensión", con el que arremete en contra de aquellos hombres que no cumplen con las responsabilidades de manutención y crianza de los hijos, y que, además está inspirada en sus propias vivencias.
      Pese a ello, la cantante reveló que no tendría ningún problema en trabajar con Christian Nodal, a pesar de los escándalos que lo han rodeado en los últimos años y que están relacionados a la distancia con su hija Inti.
      Y es que Ochoa está convencida de que hay que separar al hombre del artista, por lo que los conflictos personales no deberían interferir con el trabajo.
      "La música es música. A mí me encantaría (trabajar con él). Me encanta la música de Nodal; se me hace un gran, gran, gran artista", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
      La también actriz recordó que, incluso, ha asistido a los conciertos que el "Forajido" ha ofrecido en la Ciudad de México, y hasta se declaró su admiradora.
      "El año pasado fuimos a la Plaza de Toros a verlo, de hecho, y no porque exista una polémica personal significa que eso me limite a hacer música con alguien a quien sí admiro", afirmó.
      Entre sus nuevos proyectos musicales se encuentra "México Mágico (¡Ponte el sombrero!)", canción que acaba de lanzar en apoyo a la Selección Mexicana rumbo al Mundial de Futbol 2026.

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