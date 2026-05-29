logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cierran estanquillos de Lotería Nacional

Por Martín Rodríguez

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Cierran estanquillos de Lotería Nacional
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Estanquillos de venta de billetes de lotería permanecieron cerrados. Fue una orden nacional. Entre otras peticiones, los billeteros a nivel nacional piden piso parejo para la venta, sobre todo de billetes digitales, porque esta modalidad les ha causado perjuicio en sus ingresos.

      Aunque en San Luis Potosí sólo cerraron sus puertas, en la Ciudad de México organizaron un bloqueo en el Paseo de la Reforma y su cruce con la avenida Juárez e interrumpieron la línea 7 del Metrobús.

      La venta se cayó y afectó principalmente a quienes únicamente venden los billetes de lotería, porque es su único medio de sustento.

      Los vendedores de billetes explicaron que sus condiciones laborales también se han deteriorado, por lo que en caso de no encontrar alguna solución, de toda la república se trasladarán al Palacio Nacional. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El edificio de la Lotería Nacional se ubica en el paseo de la Reforma número 1 en la Ciudad de México y en San Luis Potosí permanecieron cerrados todos los estanquillos de la calle Hidalgo, además de los locales de despacho de billetes.

      A lo largo del día, clientes de los billetes acudieron a solicitar sus reintegros o en su caso a pedir el monto equivalente, pero sin resultados positivos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Gallardo anuncia federalización de nómina de maestros de Telesecundaria
        Gallardo anuncia federalización de nómina de maestros de Telesecundaria

        Gallardo anuncia federalización de nómina de maestros de Telesecundaria

        SLP

        Pulso Online

        Aún no se detallan fechas ni alcances administrativos del nuevo esquema de pago para docentes.

        Juzgado federal exige al Congreso reponer juicio político a Xavier Nava
        Juzgado federal exige al Congreso reponer juicio político a Xavier Nava

        Juzgado federal exige al Congreso reponer juicio político a Xavier Nava

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El Congreso tiene tres días para demostrar avances en el proceso legislativo tras orden judicial federal.

        Kim Soo Hyun enfrenta retraso en estreno de drama Knock-Off
        Kim Soo Hyun enfrenta retraso en estreno de drama Knock-Off

        Kim Soo Hyun enfrenta retraso en estreno de drama Knock-Off

        SLP

        El Universal

        El arresto del creador de contenido Kim Se-ui influye en la decisión de Disney+ sobre Knock-Off.

        Investigarán favoritismos en contrataciones de Congreso
        Investigarán favoritismos en contrataciones de Congreso

        Investigarán favoritismos en contrataciones de Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        "Revisaremos que el tema esté apegado a la legalidad", señaló el diputado Roberto García Castillo