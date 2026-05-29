Cierran estanquillos de Lotería Nacional

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Estanquillos de venta de billetes de lotería permanecieron cerrados. Fue una orden nacional. Entre otras peticiones, los billeteros a nivel nacional piden piso parejo para la venta, sobre todo de billetes digitales, porque esta modalidad les ha causado perjuicio en sus ingresos.

Aunque en San Luis Potosí sólo cerraron sus puertas, en la Ciudad de México organizaron un bloqueo en el Paseo de la Reforma y su cruce con la avenida Juárez e interrumpieron la línea 7 del Metrobús.

La venta se cayó y afectó principalmente a quienes únicamente venden los billetes de lotería, porque es su único medio de sustento.

Los vendedores de billetes explicaron que sus condiciones laborales también se han deteriorado, por lo que en caso de no encontrar alguna solución, de toda la república se trasladarán al Palacio Nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El edificio de la Lotería Nacional se ubica en el paseo de la Reforma número 1 en la Ciudad de México y en San Luis Potosí permanecieron cerrados todos los estanquillos de la calle Hidalgo, además de los locales de despacho de billetes.

A lo largo del día, clientes de los billetes acudieron a solicitar sus reintegros o en su caso a pedir el monto equivalente, pero sin resultados positivos.