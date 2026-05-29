¿Qué ver?: "Un buen ladrón", Channing Tatum interpretar a un criminal

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Los fans de

y de las cintas basadas en hechos reales tienen motivos para ver "

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", filme que recrea la historia de, quien se alistó en el ejército estadounidense al iniciar su adolescencia, llegó a ser sargento, pero que, de manera paralela, se convirtió en ladrón.en particulara los que ingresaba perforando sus techos, para luego vaciar las cajas fuertes, por este modus operandi fue apodado "", o "el hombre del techo".Este filme dirigido pory protagonizado por, sigue los pasos de este peculiar personaje que, tras ser arrestado por sus repetidos golpes, en el 2000, planea unade la Correccional de Brown Creek de Carolina del Norte.recupera su libertad. Por seis mesesen las noches en el techo de unay durante el día deambula por los pasillos y come golosinas de la misma tienda.Pero su vida se ve trastornada cuando, una mujer joven y madre soltera. Ello lleva a correr, a adoptar una personalidad falsa, a acompañarla a la iglesia y a vincularse con los hijos de ella. Todo este cuadro no duraría por mucho tiempo.Dónde ver: