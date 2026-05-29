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Película La chica zurda narra historia de niña y supersticiones

La producción internacional refleja las dificultades económicas y culturales de una familia taiwanesa.

Por El Universal

Mayo 29, 2026 02:11 p.m.
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Película La chica zurda narra historia de niña y supersticiones
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- ¿Cómo ve la vida una

      niña de cinco años
      que, por supersticiones, es acusada

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      de "trabajar para el diablo"? Esa es la pregunta que atraviesa "La chica zurda", una historia donde la inocencia infantil choca con las creencias populares.
      I-Jing es una niña zurda que, junto con su madre y su hermana, se muda a Taipéi para intentar sobrevivir. Sin embargo, se convierte en el blanco de los ataques de su abuelo quien la acusa de ser una enviada del mal por el simple hecho de utilizar su mano izquierda.
      Los constantes señalamientos hacen que la pequeña termine convenciéndose de que su mano pertenece al demonio, por lo que empieza a usarla para cometer pequeñas travesuras y robos dentro del mercado nocturno en el que trabaja su madre, como si realmente existiera una parte de ella ligada al mal.
      La historia también muestra, con crudeza, las adversidades a las que esta familia tiene que enfrentarse, no sólo económicas, sino culturales y de género.
      Para hacer mucho más real la trama, la directora Shih-Ching Tsou apostó al uso de teléfonos celulares para filmar esta película. El recurso aporta momentos con una estética cercana al documental y convierte a los escenarios en personaje más dentro de la historia.
      "La chica zurda" es una producción realizada entre Taiwán, Estados Unidos, Reino Unido y Francia.
      Actúan Janel Tsai, Nina Ye, Shih-Yuan Ma, Brando Huang, Akio Chen y Xin-Yan Chao.
      Dónde ver: Netflix

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