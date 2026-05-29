Película La chica zurda narra historia de niña y supersticiones

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- ¿Cómo ve la vida una

que, por supersticiones, es

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de ""? Esa es la pregunta que atraviesa "", una historia donde la inocencia infantil choca con las creencias populares.es una niña zurda que, junto con su madre y su hermana, separa intentar sobrevivir. Sin embargo, se convierte en el blanco de los ataques de su abuelo quien la acusa de ser una enviada del mal por el simple hecho de utilizar suLos constantes señalamientos hacen que la pequeña termine convenciéndose de que su mano pertenece al demonio, por lo que empieza a usarla para cometery robos dentro del mercado nocturno en el que trabaja su madre, como si realmente existiera una parte de ella ligada al mal.La historia también muestra, con crudeza, lasa las que estatiene que enfrentarse, no sólo económicas, sino culturales y de género.Para hacer mucho más real la trama, laapostó alpara filmar esta película. El recurso aporta momentos con una estética cercana al documental y convierte a los escenarios en personaje más dentro de la historia." es unarealizada entreActúan, Shih-Yuan Ma,, Akio Chen y Xin-Yan Chao.