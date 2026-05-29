Más de 5 mil profesores beneficiados con federalización: RGC

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Con la federalización de la nómina docente, se beneficiarán más de 5 mil profesores, quienes recibirán al año 2 mil 200 millones de pesos, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Contextualizó que luego de acuerdo firmado entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno del Estado, el gobierno federal será el responsable de cubrir los pagos a los trabajadores de Telesecundaria y los demás del sistema federalizado, es decir, de la Sección 26 del SNTE.

"Es un logro de muchos años. Desde el licenciado Andrés Manuel López Obrador que empecé conversaciones con el gobierno federal para que se lograra la federalización. No lo logramos con Andrés Manuel", comentó.

En entrevista, refirió que los retrasos en los depósitos se generaban porque la federación no remitía las partidas correspondientes en las fechas previstas, por lo cual, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) se veía obligada a complementar los faltantes.

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"Eso hacía que al maestro o al de Telesecundaria no se le pagara a tiempo. Siempre adolecieron, no por este gobierno, sino por más de 30 años", asumió el mandatario estatal.

Consideró que además de los pagos directos, los catedráticos ya no sufrirán por el coyotaje cometido por funcionarios públicos "miserables" que se aprovechaban para obtener dinero, a través de supuestas gestiones.