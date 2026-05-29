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Seguridad

Caen presuntos robacarros de Villa Hidalgo

El domingo pasado, cinco familias fueron víctimas del robo de sus vehículos

Por Redacción

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Caen presuntos robacarros de Villa Hidalgo
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      Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a dos hombres presuntamente implicados en diversos robos de autos ocurridos el fin de semana en la cabecera municipal de Villa Hidalgo. Fue durante un operativo sobre la Supercarretera San Luis-Rioverde, en el tramo de Cerritos, donde los posibles delincuentes fueron asegurados.

      Y es que el pasado domingo por la mañana, al menos cinco familias fueron despojadas violentamente de sus vehículos por un grupo de hombres armados y encapuchados, sin que las autoridades municipales intervinieran.

      Fue en la Comandancia Municipal donde algunos afectados que estaban denunciando se encontraron con otras familias que habían sufrido el mismo delito.

      Las detenciones ocurrieron a la altura del kilómetro 06, en la comunidad Derramaderos, donde los agentes estatales detectaron una camioneta Volkswagen doble cabina, cuyos ocupantes mostraron una actitud evasiva y se logró la detención de Héctor "N", originario de Tamaulipas, y Joel "N", originario de San Luis Potosí, ambos con antecedentes registrales.

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      Además, a los dos sujetos se les aseguraron múltiples dosis de enervantes, armas y cartuchos útiles, así como celulares y dinero en efectivo. 

      De acuerdo con datos de inteligencia, los detenidos estarían relacionados con robos de vehículos registrados recientemente en la zona comprendida entre los municipios de Cerritos y Villa Hidalgo, por lo que fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la División Caminos,

      informó que se mantienen operativos permanentes de vigilancia en carreteras y caminos de la región, con el objetivo de inhibir hechos delictivos, así como brindar mayor seguridad a los automovilistas y responder de manera inmediata a las denuncias ciudadanas.

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