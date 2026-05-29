logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXITOSO "WHITE DINNER" EN EL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

EXITOSO "WHITE DINNER" EN EL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Registra SSN nuevo sismo al noroeste de Ciudad Valles

El movimiento telúrico ocurrió cerca de zonas turísticas

Por Huasteca Hoy

Mayo 29, 2026 01:46 p.m.
A
Registra SSN nuevo sismo al noroeste de Ciudad Valles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- El municipio ha registrado varios sismos en un lapso de tres días, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN). 

      El pasado miércoles 27 de mayo, el SSN registró dos movimientos telúricos, y este viernes, después de las 11:30 horas, se resintió otro sismo, a 34 kilómetros al Noroeste del municipio y fue de magnitud de 3.7

      Al noroeste del municipio se encuentran lugares como el paraje Micos y el ejido El Platanito, sitios de interés turístico. 

      Hasta el momento no ha habido notificaciones de Protección Civil sobre daños o afectaciones en esas zonas de la demarcación. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Registra el SSN dos sismos cerca de Ciudad Valles

      "No se registran afectaciones, solo fue perceptible por la población", señaló la CEPC

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Registra SSN nuevo sismo al noroeste de Ciudad Valles
      Registra SSN nuevo sismo al noroeste de Ciudad Valles

      Registra SSN nuevo sismo al noroeste de Ciudad Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      El movimiento telúrico ocurrió cerca de zonas turísticas

      Controlan bomberos dos fugas de gas
      Controlan bomberos dos fugas de gas

      Controlan bomberos dos fugas de gas

      SLP

      Redacción

      Torrencial aguacero inunda terrenos de Feria
      Torrencial aguacero inunda terrenos de Feria

      Torrencial aguacero inunda terrenos de Feria

      SLP

      Carmen Hernández

      El evento ferial tuvo que ser suspendido

      Jornada de Salud en la plaza Juárez
      Jornada de Salud en la plaza Juárez

      Jornada de Salud en la plaza Juárez

      SLP

      Jesús Vázquez

      Se aplicarán vacunas; invitan a la población acudir a checarse