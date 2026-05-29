Registra SSN nuevo sismo al noroeste de Ciudad Valles

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CIUDAD VALLES.- El municipio ha registrado varios sismos en un lapso de tres días, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El pasado miércoles 27 de mayo, el SSN registró dos movimientos telúricos, y este viernes, después de las 11:30 horas, se resintió otro sismo, a 34 kilómetros al Noroeste del municipio y fue de magnitud de 3.7.

Al noroeste del municipio se encuentran lugares como el paraje Micos y el ejido El Platanito, sitios de interés turístico.

Hasta el momento no ha habido notificaciones de Protección Civil sobre daños o afectaciones en esas zonas de la demarcación.

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