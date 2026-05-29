Video: Fundador de Los Acosta fustiga al tema "Viva San Luis"
Sergio Acosta, quien no participó en el proyecto, criticó la calidad de la canción y dijo que ha visto muchos cometarios negativos
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Sergio Acosta, integrante fundador de Los Acosta, criticó el tema "Viva San Luis", un tema presentado recientemente por el gobierno de San Luis Potosí, como pieza representativo del estado.
Durante una entrevista en el podcast del creador de contenido Melo Montoya (Minuto 1:33:20), el músico potosino aseguró que la canción no fue realizada por toda la agrupación, sino únicamente fue encargada a sus hermanos Ricardo y Ernesto Acosta.
"Viva San Luis es un trabajo que les encomendaron a Ricardo y Ernesto, no a Los Acosta", declaró.
El músico también afirmó que ni él ni Carlos Acosta (baterista) participaron en la grabación del tema, pese a formar parte histórica del proceso creativo del grupo. "Lo grabaron sin nuestro consentimiento", señaló.
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Don Sergio cuestionó, además, la calidad musical de la canción y aseguró que el proyecto se realizó de manera apresurada.
Comparó otros proyectos que les han encargado y que se hacen a consciencia, "en el caos de Viva San Luis casi no tiene música, no esta musicalizado, y yo no sé que vaya a pasar... me llama mucho la atención que como graban eso Ricardo y Ernesto esta involucrado el nombre de Los Acosta, ya la marca se está aboyando... he visto muchísimos cometarios negativos... no es el estilo de Los Acosta... la marca se está manchando", consideró.
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