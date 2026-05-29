FGE abre investigación por muerte de perros en CSP

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), a través de la Unidad Especializada de Combate al Abigeato y Maltrato a los Animales Domésticos, inició de oficio las investigaciones correspondientes tras tomar conocimiento de un presunto hecho de maltrato animal ocurrido en la carretera a Cerro de San Pedro.

Agentes del Ministerio Público realizan las indagatorias pertinentes tras identificar un video que comenzó a circular en redes sociales, dijo la corporación.

En dicho material se denuncian hechos registrados en un campo deportivo, donde presumiblemente una persona realizó detonaciones de arma de fuego contra dos caninos, quienes perdieron la vida.

La Fiscalía aclara que, una vez que tiene conocimiento de algún caso de maltrato animal, se apertura una carpeta de investigación de oficio con el objetivo de combatir este delito y llevar ante la justicia a quien resulte responsable.

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Asimismo, el ente procurador de justicia estatal invitó a las personas afectadas o testigos a interponer una denuncia de manera formal. Esto no solo robustecerá la investigación, sino que también permitirá a la Fiscalía a actuar de manera más eficaz en la defensa de los derechos de los animales.