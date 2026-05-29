¿Qué ver?: "Satisfacción garantizada", thriller y comedia

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Después del

, la vida de

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se vuelve una tormenta de estrés; y es que, mientras intenta reacomodarse en un barrio tranquilo junto a su hija, también se ve envuelta en un pleito legal por la custodia.Todo se complica aún más cuando, por, la mujer se convierte ende unAsí inicia "", serie de 10 episodios que lleva al espectador a sentir que su ritmo cardiaco se acelera, ya quetoma decisiones arrebatadas, tratando de descubrir que hay detrás del crimen que presenció." combinaconpor las situaciones absurdas en las que la protagonista se mete y que la llevan a sumergirse en unaes interpretada por. En eltambién participancomo Karl, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Jessy Hodges, Jon Michael Hill y Brandon Flyn.