¿Qué ver?: "Satisfacción garantizada", thriller y comedia
El reparto incluye a Jake Johnson y Murray Bartlett en esta producción disponible en Apple TV.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Después deldivorcio , la vida de Paula
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se vuelve una tormenta de estrés; y es que, mientras intenta reacomodarse en un barrio tranquilo junto a su hija, también se ve envuelta en un pleito legal por la custodia.
Todo se complica aún más cuando, por mera coincidencia, la mujer se convierte en testigo de un asesinato.
Así inicia "Satisfacción garantizada", serie de 10 episodios que lleva al espectador a sentir que su ritmo cardiaco se acelera, ya que Paula toma decisiones arrebatadas, tratando de descubrir que hay detrás del crimen que presenció.
"Satisfacción garantizada" combina thriller con humor ácido por las situaciones absurdas en las que la protagonista se mete y que la llevan a sumergirse en una peligrosa conspiración.
Paula es interpretada por Tatiana Maslany. En el reparto también participan Jake Johnson como Karl, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Jessy Hodges, Jon Michael Hill y Brandon Flyn.
Dónde ver: Apple TV
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