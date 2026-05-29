México coordina medidas sanitarias contra ébola por Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- Ante el brote de ébola en algunas regiones de África, México, Estados Unidos y Canadá anunciaron medidas para contener el virus, en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026.

A través de un comunicado conjunto, los tres países destacaron que se mantiene el flujo de viajes y el comercio entre las fronteras.

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Las medidas de salud pública estarán coordinadas para los viajeros procedentes de regiones africanas con mayor riesgo de contraer el virus del ébola."Este enfoque coordinado busca proteger a nuestros ciudadanos y a los millones de visitantes, aficionados, atletas y turistas que se esperan durante la Copa Mundial de la FIFA 2026", señalaron."La salud y la seguridad de todas las personas en la región siguen siendo nuestra máxima prioridad mientras damos la bienvenida al mundo a Norteamérica".Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, indicó que mientras los tres países se preparan para la Copa, "coordinan esfuerzos en todos los frentes, incluidas medidas de salud pública relacionadas con el brote de ébola, para ayudar a garantizar que este torneo sea el más seguro y memorable de la historia".A su vez, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), descartó que en México haya casos de ébola y mencionó que el riesgo de propagación es bajo a nivel global, y muy bajo para nuestro país.Kershenobich dijo que, a menos de un mes del Mundial de Futbol 2026, habrá filtros sanitarios en los aeropuertos y se estará al pendiente de la evolución, además de que habrá recopilación de los itinerarios de los pasajeros."Tenemos protocolos específicos para tener seguridad de todas las personas que estén aquí en el país, y seguiremos con avisos epidemiológicos nacionales que serán emitidos, tanto por la Dirección General de Epidemiología, como por la Secretaría de Salud. No tenemos casos, estamos preparados ante cualquier eventualidad. Es mejor prevenir, pero tenemos todas las capacidades en caso de que se presentara algún caso".Recordó que el brote de ébola está activo en El Congo, Uganda y Sudán del Sur. México mantendrá una vigilancia epidemiologica, es importante estar pendientes de su evolución, reafirmó. A quienes estuvieron en estos lugares, el titular de la Ssa recomendó reprogramar sus viajes."Estamos elaborando una lista de cuáles son los factores de riesgo, de exposición. Es muy importante recordar que el virus de ébola no se transmite igual que lo que sería con el Covid, por vía respiratoria, sino que se transmite con secreciones (...) de personas infectadas".Destacó la implementación de protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con Estados Unidos y Canadá, en el contexto de la Copa del Mundo.Cabe recordar que el pasado lunes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afirmó que se encuentra preparado para responder oportunamente ante cualquier riesgo emergente de salud con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, mediante acciones de preparación institucional, coordinación intersectorial y el fortalecimiento permanente de la vigilancia epidemiológica con prioridad en la protección de la salud pública y la seguridad sanitaria de la población.El Dato3 países africanos, Congo, Uganda y Sudán del Sur, tienen un brote activo de ébola.