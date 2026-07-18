COMPETIRÁ EN SAN SEBASTIÁN

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- "Ceniza en la boca", la nueva película dirigida por Diego Luna y que aborda el tema de la migración mexicana en España, competirá en la sección Horizontes Latinos de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, a realizarse en septiembre.

La película, basada en la novela homónima de Brenda Navarro, sigue a Lucila, una joven de 21 años que viaja de México a España junto a su hermano menor para reunirse con su madre, quien emigró años atrás en busca de un futuro mejor. En ese reencuentro, la protagonista se enfrenta a tensiones familiares, al desarraigo y a una realidad marcada por la misoginia, el racismo y la necesidad de construir su propia identidad.

Ana Díaz ("La cocina") y Adriana Paz ("Emilia Pérez") encabeza el reparto de la historia producida por el propio Luna a través de su compañía La Corriente del Golfo, la empresa Animal de Luz, de Inna Payán, Perro Azul y la española Iniciai Films.

"Estoy honrada de ser parte de este equipo, de ver cómo trabaja Diego Luna, como piensa y genera y hablar de migración es un tema que no se termina y que hay que seguirlo discutiendo mucho", dice Inna a EL UNIVERSAL.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La película habla de una muchacha muy joven, es interesante que ahora la voz y la mirada de las mujeres jóvenes llegue al cine. Hay mucha latinidad en España y también para alguien de afuera, se vuelven condiciones adversas", agrega.

Esta mañana, tiempo de México, se dio a conocer la noticia por parte de los organizadores. En la sección también estarán las mexicanas "Moscas", de Fernando Eimbcke y "Chicas tristes", de Fernanda Tovar (ganadora en Berlinale), así como "El deshielo", coproducción del connacional Julio Chavezmontes.

Payán y Luna ya trabajaron juntos antes de "Ceniza en la boca", cuando colaboraron en la cinta "En el camino", de David Pablos, la cual se estrenó y ganó en el certamen de Venecia del año pasado.

"Ceniza en la boca" tuvo una función especial en Cannes pasado, donde obtuvo buenos comentarios. La película se filmó durante cinco semanas en España y tuvo tres en locaciones mexicanas.

A través de un comunicado, Luna se dijo feliz de participar en San Sebastián.

"Llevamos tres años trabajando para llegar a este momento. Soy muy afortunado de poder colaborar con este equipo, formado por voces diversas y enriquecedoras que están aquí por las razones correctas", expresó.

La producción llegará a salas comerciales españolas el 9 de octubre, mientras que a México, informa Payán, se estima sea a finales de año o principios de 2027.