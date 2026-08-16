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Concierto "unidos por los nuestros"

MARC ANTHONY, CHAYANNE Y RICARDO MONTANER APOYARÁN A DAMNIFICADOS DE VENEZUELA Y COLOMBIA

Por EFE

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
A
Concierto unidos por los nuestros
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      El concierto benéfico "Unidos por los Nuestros" será este domingo en Miami, para recaudar fondos para los damnificados por los terremotos en Venezuela, con cantantes como Marc Anthony, Chayanne y Ricardo Montaner, y ahora también apoyará a los afectados por el sismo de magnitud 7,4 en Colombia.

      Los organizadores anunciaron que el evento, que será en el Kaseya Center de Miami, cambiaría de nombre de ´Unidos por Venezuela´ a ´Unidos por los nuestros´, también con estrellas como Gilberto Santa Rosa, Chino y Nacho, Elena Rose, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón y Lasso.

      "Los fondos recaudados a través del concierto benéfico y teletón serán destinados a apoyar a las comunidades afectadas tanto en Venezuela como en Colombia", aseguró ´Unidos por los nuestros´ en un comunicado.

      La iniciativa la crearon las organizaciones CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el apoyo de iHeartRadio, Spotify, Creative Link, EB Public Relations y Arco Entertainment "para movilizar a la comunidad hispana mundial en apoyo a las víctimas de los terremotos en Venezuela".

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      El esfuerzo consta de un concierto benéfico, un teletón internacional y una campaña global de recaudación de fondos para financiar programas de alimentación, atención médica, medicamentos, refugios temporales, soluciones de vivienda, protección infantil, salud mental, reunificación y reconstrucción, entre otras metas.

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