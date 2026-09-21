Julio Camejo confronta a Rafa Mercadante en La granja VIP

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Julio Camejo mostró indignación por los dichos de Rafa Mercadante dentro de "La granja VIP", en donde hizo un desafortunado comentario de Galilea Montijo y la exesposa del conductor ya reaccionó, mostrando apoyo a la postura del cubano, pues ella no guarda un buen recuerdo de su matrimonio.

Confrontación entre Julio Camejo y Rafa Mercadante en La granja VIP

Uno de los momentos más controversiales de la eliminación de este domingo, 20 de septiembre, fue cuando Julio y Rafa se hicieron de palabras a tal grado que, Adal Ramones, que se encontraba conduciendo, interrumpió su participación para que las cámaras se dirigieran a los granjeros.

Frontal, Camejo le expresó a su compañero que, a pesar de sus intentos por simpatizar, a él seguía sin convencerle su comportamiento, especialmente luego de que volviera a hablar mal de una mujer.

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El actor cubano contó que había escuchado cuando Mercadante le dijo a Kunno que había visto a Galilea Montijo desvestida, comentario que habría desatado el enojo y la reprobación de su compañero, a tal grado que decidió encararlo frente a las y los granjeros.

Reacciones y apoyo de Elda María a Julio Camejo

Camejo no sólo aseveró que "Gali" es una amiga a la que le tiene gran estima, sino que dijo que le pareció despreciable que existan hombres que exhiben a las mujeres con las que, alguna vez, tuvieron algún tipo de interacción.

Además, aprovechó para recordar que, en la primera semana del programa, Rafa se expresó, de forma no idónea, de Manelyk González, asegurando que, antes, la joven "vendía su cuerpo", cuando apenas estaba dándose a conocer en otro reality de convivencia.

"Así lo haces tú, por eso no me monto en tu barco, yo no me monto en el barco de los hombres que tratan mal a las mujeres, lo sabe todo el mundo".

Confrontativo, Mercadante lo cuestionó acerca de qué mujer se refería, fue entonces que Camejo confesó que había presenciado cuando habló acerca de Montijo.

"Como trataste a Manelyk (y) como cuando le dijiste a Kunno, cuando yo pasé, 'he visto a Galilea Montijo desnuda', lo dijiste".

Y, aunque el conductor de "Escape perfecto" reconoció que hizo el comentario, negó haberse burlado, después de emitirlo.

"Sí, pero no me burlé, estaba comentado".

"Eso no es comentario porque, ese comentario, sale a nivel nacional y, la dignidad de una mujer depende del silencio de un hombre, el silencio que usted no tiene, ya deje de hablar compa, ya deje de hablar, si usted vio a una mujer desnuda, se calla la boca y se lo lleva a la tumba, no lo anda diciendo en público, déjese de mam*das conmigo", precisó Camejo.

El clip de ese desencuentro fue compartido en las redes sociales del reality de TV Azteca y Elda María, la exesposa de Rafa Mercadante -y madre de su hija Isabella- fue una de las usuarias que comentó la publicación, celebrando que el cubano se opusiera a quien fuera su esposo por alrededor de tres años.

"Esooo", escribió la joven.

Cabe destacar que, al momento de su separación, Elda María y el conductor protagonizaron un escándalo, a mediados de 2024, cuando la joven, a través de sus redes sociales, dijo que había tomado la decisión de pedirle a su esposo que dejara la casa familiar por el bien de su salud mental, tal y como se lo habían recomendado sus familiares y asesores legales, sin embargo, nunca explicó qué fue lo que la motivó a dejar al también actor.

Él, por su parte, aseguró que no tenía idea de la decisión que había tomado Elda María, ya que, según su versión, se encontraba en una gira de trabajo cuando, a través de redes sociales, se enteró de que la joven ya no quería seguir a su lado, sin que, antes, sostuvieran una conversación en la que dieran por finiquitada su relación.

"Me entero por Instagram, yo me shockee".

Mercadante también relató que, cuando trató de volver a casa, sus pertenencias ya habían sido empacadas, a modo que ya no pudiera ingresar a la casa que compartían.

"Empiezan a sacar todas mis cosas de la casa, las ponen en mi camioneta, cierran la casa con candados y cuando regreso yo el sábado, de este viaje de trabajo, me encuentro con que no me contesta y, de repente, todo se acaba, no me dan el derecho de réplica, nunca me pude entrevistar con ella y eso me duele tremendamente".