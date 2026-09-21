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Sebastián Abreu se rinde ante Gilberto Mora

El joven delantero de Tijuana suma cinco goles en el torneo y es una pieza fundamental para el equipo.

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 04:36 p.m.
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Sebastián Abreu se rinde ante Gilberto Mora
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Uno de los encuentros que cerró la Jornada 9 del Apertura 2026 fue el empate 2-2 entre Pachuca y Tijuana, un partido en el que Gilberto Mora volvió a demostrar por qué es considerado una de las mayores promesas del futbol mexicano al convertirse en pieza clave para que los fronterizos rescataran un punto con un gol de gran importancia.

      Gol decisivo de Gilberto Mora en empate Pachuca-Tijuana

      La anotación del joven talento, que espera cumplir la mayoría de edad para dar el salto al futbol europeo, provocó los abucheos de una parte de la afición hidalguense. Una reacción que no cayó nada bien en Sebastián Abreu, entrenador de Xolos, quien salió en defensa de su futbolista.

      Sebastián Abreu defiende a Gilberto Mora ante críticas

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      En conferencia de prensa, el estratega uruguayo pidió a los aficionados valorar y disfrutar el talento de Mora en lugar de reprocharle su actuación, al considerar que su estancia en la Liga MX podría ser corta debido al enorme potencial que ha mostrado desde temprana edad.

      "Pronto va a cumplir 18 años y no lo volveremos a ver en al menos 10 o 12 años. Por eso hay que disfrutar de su presencia. Nos cambió la rutina diaria de viajes, estamos con seguridad, entramos por las puertas porque estamos con un crack", declaró Abreu.

      Las palabras del exdelantero reflejan el impacto que ha generado Mora dentro y fuera de la cancha. A su corta edad, el futbolista ya es una de las grandes figuras de Tijuana y una de las principales joyas del balompié nacional.

      El atacante, que formó parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, atraviesa un gran momento en el Apertura 2026, torneo en el que ya suma cinco goles y se ha consolidado como un elemento fundamental para las aspiraciones de los Xolos.

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