3 películas de venganza que puedes ver en streaming

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- La venganza en el cine pocas veces termina con la satisfacción que promete. Quien comienza buscando justicia puede terminar convertido en aquello que perseguía, atrapado en una violencia que ya no distingue entre víctima y victimario.

Tres películas icónicas de venganza y sus enfoques

El cine surcoreano ha llevado esta idea hasta algunos de sus extremos más incómodos, mientras que el cine independiente estadounidense la exploró desde otra perspectiva décadas atrás. "Oldboy", "I saw the devil" y "Ms. 45" parten de personajes marcados por la violencia, pero toman caminos muy distintos para preguntarse qué queda de una persona después de convertir la venganza en su única razón para seguir adelante.

Estas tres películas sobre venganza se han convertido en referentes del thriller y el cine de culto, aunque por su violencia y contenido están dirigidas a un público adulto.

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Sinopsis y análisis de "Oldboy"

Oh Dae-su desaparece en 1988 sin saber quién lo secuestró ni por qué. Despierta encerrado en una habitación de la que no puede salir y donde su único contacto con el exterior es un televisor. A través de él descubre que su esposa fue asesinada y que él es señalado como responsable.

El cautiverio se prolonga durante 15 años. Dae-su pasa ese tiempo intentando comprender quién podría odiarlo lo suficiente para someterlo a semejante castigo y preparándose físicamente para el momento en que pueda escapar. Sin embargo, un día es liberado sin explicación.

Su antiguo prisionero tiene cinco días para averiguar quién estuvo detrás de su encierro y, sobre todo, cuál fue el motivo. La búsqueda convierte una aparente historia de revancha en un rompecabezas en el que descubrir la verdad puede resultar mucho peor que permanecer en la ignorancia.

Dirigida por Park Chan-wook y protagonizada por Choi Min-sik, Yoo Ji-tae y Kang Hye-jung, la película surcoreana de 2003 forma parte de la llamada "Trilogía de la venganza" del cineasta, junto a "Sympathy for Mr. Vengeance" y "Lady Vengeance".

Su historia no se limita a seguir a un hombre que quiere ajustar cuentas con quien destruyó su vida. Conforme Dae-su se acerca a su captor, la cinta cambia la pregunta: ya no importa únicamente cómo piensa vengarse, sino por qué alguien dedicó años a construir una venganza contra él.

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"I saw the devil": violencia y moralidad en la venganza

En "I saw the devil" la identidad del responsable no es ningún misterio. Kyung-chul, interpretado por Choi Min-sik, es un asesino serial que mata a Joo-yun después de encontrarla sola en una carretera durante una noche de invierno.

Soo-hyun (Lee Byung-hun), pareja de la joven y agente del servicio de inteligencia, decide encontrar al responsable. Pero detenerlo no es suficiente.

Cuando finalmente localiza a Kyung-chul, Soo-hyun podría terminar con la persecución. En cambio, idea un castigo más prolongado: lo captura, lo lastima, lo libera y vuelve encontrarlo para repetir el proceso. La víctima comienza así a perseguir al victimario bajo sus propias reglas.

Kim Jee-woon construye una película en la que el espectador sabe desde el principio quién es el monstruo, pero poco a poco observa cómo la frontera moral entre los dos hombres comienza a deteriorarse.

Estrenada en Corea del Sur en 2010, "I saw the devil" reunió a dos figuras del cine surcoreano, Lee Byung-hun y Choi Min-sik, en una historia especialmente gráfica que utiliza la violencia para llevar la lógica de la venganza hasta sus últimas consecuencias.

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"Ms. 45": venganza desde el cine independiente neoyorquino

Tres décadas antes de "I saw the devil", Abel Ferrara abordó la revancha desde las calles de Nueva York con "Ms. 45", también conocida como "Angel of Vengeance".

La película de 1981 sigue a Thana (Zoë Tamerlis Lund), una joven muda que trabaja como costurera y cuya vida cambia después de sufrir dos agresiones sexuales el mismo día. La violencia que experimenta comienza a modificar su relación con los hombres y con la ciudad hasta convertirla en una justiciera armada.

Con apenas 80 minutos de duración y realizada con un presupuesto reducido, "Ms. 45" pertenece a una etapa del cine independiente neoyorquino muy distinta a las producciones surcoreanas de esta lista. Sin embargo, comparte con ellas una idea: la venganza comienza dirigida contra una persona concreta, pero puede crecer hasta apoderarse de la identidad de quien la ejerce.

La cinta de Ferrara fue duramente cuestionada tras su estreno, pero con el paso de los años encontró una nueva lectura entre seguidores del cine underground y actualmente es considerada una película de culto.