Michoacán destina 7 mil 702 mdp a obras y modernización de hospitales

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MORELIA, Mich., septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- En el estado se destinan 7 mil 702 millones de pesos a la construcción, ampliación y rehabilitación de la infraestructura hospitalaria, con proyectos en Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Cherán y otras regiones del estado.

Coordinación entre gobierno estatal e instituciones de salud

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) informó que los recursos se ejercen mediante una coordinación entre el gobierno estatal, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE.

Entre las obras destaca el Hospital General Villas del Pedregal, en Morelia, con una inversión de 4 mil millones de pesos, este proyecto contempla 260 camas, 54 especialidades y 51 consultorios, además de áreas de cirugía, cuidados intensivos, cardiología, oncología, nefrología, medicina nuclear, resonancia magnética, tomografía, quimioterapia y hemodiálisis.

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Proyectos hospitalarios en municipios clave

En Uruapan se construye el Hospital General No. 86 del IMSS, con una inversión de mil 400 millones de pesos. Tendrá 90 camas censables, tres quirófanos, 15 consultorios de especialidades, unidad de cuidados intensivos, banco de sangre y mastógrafo. El gobierno estatal aportó el terreno y la construcción de la vialidad de acceso.

Se edifica otro Hospital General del IMSS en Zitácuaro, con una inversión de mil 500 millones de pesos, 72 camas censables, 20 especialidades médicas y servicio de hemodiálisis.

Para el Hospital General del IMSS en Lázaro Cárdenas se destinan 660 millones de pesos, con obras para fortalecer los servicios de hemodiálisis, urgencias, cuidados intensivos, banco de sangre y quimioterapia. El proyecto también contempla un Centro de Educación y Cuidado Infantil y una Unidad de Medicina Familiar Plus.

En Cherán, la Clínica Hospital del ISSSTE recibe una inversión de 600 millones de pesos para incorporar especialidades médicas, quirófanos, hemodiálisis, medicina tradicional y servicios de partería de los pueblos originarios.

Además, se destinan 397 millones de pesos al Hospital Comunitario de Arantepacua y 330 millones al Hospital Regional Comunitario de Maruata.

El plan también contempla 256 millones de pesos para rehabilitar infraestructura de salud en municipios como Huetamo, La Piedad, Uruapan y Zamora.

Apoyo a la formación de personal médico

A los proyectos de infraestructura hospitalaria se suman recursos para la formación de personal médico.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recibirá 14.4 millones de pesos para instalaciones en Tangancícuaro y 34 millones para las facultades de Odontología y Enfermería en Morelia.

Por su parte, la Universidad Nacional Rosario Castellanos contará con 154.4 millones de pesos para su sede en Zacapu, donde se impartirán carreras relacionadas con enfermería y medicina tradicional.