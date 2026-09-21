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Alejandra Ortega entra en la contienda por el Premio Nacional

Ortega superó lesiones y dificultades personales con el respaldo de su entrenador Alfonso Ortiz.

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 05:05 p.m.
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Alejandra Ortega entra en la contienda por el Premio Nacional
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Después de atravesar uno de los periodos más difíciles de su carrera, marcado por lesiones y situaciones personales que frenaron su actividad competitiva, Alejandra Ortega encontró en 2026 el año de su renacimiento, cosechando resultados de alto nivel en el escenario internacional y recuperando su lugar entre las principales exponentes del atletismo nacional.

      Alejandra Ortega nominada al Premio Nacional de Deportes 2026

      Ese regreso triunfal no pasó desapercibido. Gracias a sus destacadas actuaciones y a las medallas de plata conquistadas en competencias de gran relevancia, la mexicana fue incluida entre las candidatas al Premio Nacional de Deportes 2026, distinción que reconoce a las figuras más sobresalientes del deporte en el país y que representa un reconocimiento a su esfuerzo, disciplina y capacidad de superación.

      Ortega, subcampeona en el Mundial de Marcha por Equipos, y quien está considerada en las categorías de mejor deportista y por trayectoria deportiva, agradeció la oportunidad de estar entre los atletas considerados.

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      "Después de venir de una lesión bastante fuerte y tropiezos se dio ser subcampeona del mundo en medio maratón. Me siento contenta, es un premio significativo para los deportistas mexicanos y es el resultado de 23 años de trabajo, además de toda la trayectoria que tengo y dando resultados para México. Por lo tanto, es muy significativo ser nominada al Premio Nacional de Deportes 2026", mencionó en conferencia de prensa.

      Apoyo del entrenador Alfonso Ortiz y metas futuras

      La marchista, quien estuvo cerca de poner fin a su carrera deportiva, agradeció el respaldo de Alfonso Ortiz, su entrenador, quien ha confiado en su talento y capacidad para alcanzar grandes objetivos, además de mantener intacta la meta de llegar en óptimas condiciones a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

      "Yo quería ya tirar la toalla y retirarme, pero mi entrenador me dio la confianza para volver a intentarlo, por lo que me dio otra forma de entrenamiento y que me sirvió para pulir detalles. Volví a confiar en mi en el deporte y fue un año mágico porque se dieron buenas cosas", finalizó.

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