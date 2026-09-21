Lucha libre mexicana, de luto; muere histórico referente del CMLL

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- El mundo de la lucha libre mexicana despide a uno de sus personajes más emblemáticos. Javier Esparza Coronado, mejor conocido como Franco Colombo, falleció este domingo a los 72 años dejando un importante legado dentro del pancracio nacional, donde destacó tanto sobre el ring como detrás de escena.

Franco Colombo y su legado en el CMLL

Su trayectoria estuvo estrechamente ligada al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), empresa en la que se convirtió en una pieza fundamental gracias a su experiencia, conocimiento y aportaciones durante varias décadas.

La noticia de su muerte fue dada a conocer por familiares a través de redes sociales, provocando numerosas muestras de pesar entre aficionados, luchadores y miembros de la comunidad luchística.

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Trayectoria y logros destacados

Nacido en Guadalajara, Jalisco, Franco Colombo construyó una carrera que trascendió los cuadriláteros, consolidándose como una figura respetada e influyente en distintas etapas de la historia de la lucha libre mexicana.

A lo largo de una trayectoria que abarcó aproximadamente década y media, Franco Colombo logró consolidarse como un nombre reconocido en el pancracio nacional. Entre sus mayores logros destaca la conquista del Campeonato Nacional de Peso Welter, título que obtuvo el 1 de noviembre de 1980 tras imponerse a Américo Rocca en la emblemática Pista Revolución.

Luego de su carrera deportiva, continuó ligado al negocio de la lucha libre, al sumarse al equipo de programación del Consejo Mundial de Lucha Libre, siendo pieza clave en varias etapas destacadas de la compañía.