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Javier Aguirre: ¿Cuándo será su presentación con el Valencia?

Aguirre será presentado en los próximos días y debutará el 11 de octubre contra Racing Santander.

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 04:30 p.m.
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Javier Aguirre: ¿Cuándo será su presentación con el Valencia?
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- El director técnico mexicano está cada vez más cerca de tomar las riendas de los Murciélagos, lo que significaría una nueva experiencia en LaLiga de España.

      Javier Aguirre se acerca a la dirección técnica del Valencia

      Todo está listo para que Javier Aguirre vuelva a estar al frente de un equipo.

      Luego de haber vivido su tercera Copa del Mundo como director técnico de la Selección Mexicana, el "Vasco" está cada vez más cerca de añadir un nuevo club a su extenso currículum.

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      El experimentado entrenador tricolor será presentado en los próximos días con su institución y comenzará una nueva aventura en el futbol del viejo continente.

      El exjugador agregará un nuevo conjunto a su larga lista como entrenador.

      A lo largo de 20 años de trayectoria en los banquillos, Javier ha dirigido al Atlante, el Pachuca, el Osasuna, el Atlético de Madrid, el Real Zaragoza, el Espanyol, el Al-Wahda, el Leganés, el Monterrey y el Mallorca.

      Además, por supuesto de haber dirigido a las selecciones de México, Japón y Egipto.

      De esta manera, Aguirre tomará las riendas de su decimoprimer equipo en total y del séptimo en España.

      Detalles de la presentación y misión de Aguirre en Valencia

      "El Vasco" estará de regreso en LaLiga luego de dos años y tres meses de ausencia.

      Con 541 partidos dirigidos en la Primera División española, el estratega tricolor tratará de salvar del descenso a uno de los clubes más importantes de aquel país.

      El Valencia es la escuadra que decidió apostar por Javier Aguirre para tratar de corregir su barco y llegar al puerto de la salvación.

      De momento, los Murciélagos, se encuentran en la posición número 19 de LaLiga, con apenas cuatro de 21 puntos disponibles, por lo que necesita urgentemente mejorar.

      En esta temporada, el equipo valenciano apenas ha podido sumar una victoria (Alavés) y un empate (Celta de Vigo).

      ¿Cuándo será la presentación de Javier Aguirre como nuevo director técnico del Valencia?

      Javier Aguirre llegará el jueves a Valencia, por lo que podría ser anunciado como el nuevo director técnico ese mismo día o incluso antes.

      Su presentación oficial como el mandamás de los Murciélagos podría darse el viernes.

      Además, su debut está previsto para el 11 de octubre, cuando la escuadra blanquinegra visite al Racing de Santander, en duelo correspondiente a la Jornada 8 de LaLiga.

      La principal misión del "Vasco" será salvar del descenso al Valencia, tal y como lo hizo con el Osasuna, el Real Zaragoza, el Espanyol y el Mallorca.

      Únicamente, el entrenador mexicano no pudo evitar que el Leganés bajara a la segunda categoría del futbol de España.

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