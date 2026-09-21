Luis Miguel anuncia gira 2027 tras cuatro años de ausencia
El cantante mexicano vuelve a los escenarios después de su última gira internacional en 2023.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Cuatro años después de su última gira internacional, Luis Miguel anunció su regreso a los escenarios con un nuevo tour.
Luis Miguel anuncia gira 2027 y genera expectativa
La noticia fue dada a conocer hace apenas unos minutos a través de las redes sociales del cantante, tomando por sorpresa a todos sus seguidores que, impacientes, esperaban noticias de él.
"Luis Miguel Tour 2027", fue la frase que apreció en las cuentas del llamado "Sol", aunque las fechas, las ciudades y los recintos que visitará aún se mantienen en total hermetismo.
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La última gira que ofreció Micky fue en 2023 y se extendió por más de un año. En aquella ocasión rompió récord como el primer artista en ofrecer 18 conciertos en la Arena CDMX y dos más en el Estadio GNP Seguros.
Problemas de salud durante la gira 2023
Asimismo, se convirtió en el cantante mexicano más taquillero de la historia y rebasó a grandes estrellas como Madonna y U2.
Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues algunos problemas de salud opacaron sus presentaciones y despertaron la preocupación entre sus fans.
Tras un espectacular arranque, el 3 de agosto de ese año, el intérprete de "La incondicional" presentó un cuadro viral que lo obligó a acortar los shows y ceder el micrófono a su público, debido la tos y algunas molestias. Esta situación causó molestia entre los asistentes.
Pero no fue hasta su llegada a Chile cuando la enfermedad se hizo evidente. Luis Miguel fue llevado hasta el hospital y se habló de un cuadro de bronquitis. Su estado lo llevó a reprogramar algunas presentaciones, pero, contra todo pronóstico terminó su tour y lo extendió un año más.
Cabe destacar que ese anuncio llega después de algunos momentos complicados para el artista; y es que, recientemente se reportó que fue atendido por problemas cardíacos, aunque la información no ha sido confirmada.
Por ahora, y a falta de mayor información, sus seguidores tendrán que esperar para conocer el recorrido del cantante y la fecha en que podrán reencontrarse con él.
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