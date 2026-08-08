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Choque entre dos vehículos deja solo daños materiales

Choque entre un Polo y una camioneta JAC en Salvador Nava y Chapultepec.

Por Redacción

Agosto 08, 2026 04:47 p.m.
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Choque entre dos vehículos deja solo daños materiales
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      Un choque entre dos vehículos registrado la tarde de este sábado en el cruce de Salvador Nava Martínez y avenida Chapultepec dejó únicamente daños materiales.

      El accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando el conductor de un Volkswagen Polo rojo circulaba en sentido contrario por avenida Chapultepec y, al intentar incorporarse a la lateral de Salvador Nava Martínez, habría cortado la circulación a una camioneta JAC que transitaba por dicha vía.

      Tras el impacto no se reportaron personas lesionadas. Ambos conductores permanecieron en el lugar a la espera de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, a través de sus respectivas compañías aseguradoras.

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