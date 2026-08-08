Choque entre dos vehículos deja solo daños materiales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un choque entre dos vehículos registrado la tarde de este sábado en el cruce de Salvador Nava Martínez y avenida Chapultepec dejó únicamente daños materiales.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando el conductor de un Volkswagen Polo rojo circulaba en sentido contrario por avenida Chapultepec y, al intentar incorporarse a la lateral de Salvador Nava Martínez, habría cortado la circulación a una camioneta JAC que transitaba por dicha vía.

Tras el impacto no se reportaron personas lesionadas. Ambos conductores permanecieron en el lugar a la espera de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, a través de sus respectivas compañías aseguradoras.