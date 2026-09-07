Policías ponen a salvo a dos personas en puentes de la capital
Las intervenciones ocurrieron entre la noche del domingo y la mañana de este lunes, en Vasco de Quiroga y la avenida Muñoz
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San Luis Potosí, SLP.- Agentes de la Policía Vial pusieron a salvo a dos personas en situaciones distintas registradas en puentes de la capital potosina, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal.
El primer caso ocurrió la noche del domingo en un puente vehicular ubicado en Vasco de Quiroga, donde los policías auxiliaron a una mujer que atravesaba un episodio de crisis.
De acuerdo con la corporación, los agentes brindaron acompañamiento a la mujer y lograron trasladarla hacia un sitio seguro. La dependencia no informó qué originó la situación ni proporcionó mayores detalles sobre su estado.
La segunda intervención se registró la mañana de este lunes en el puente peatonal de la avenida Muñoz.
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En ese punto, los policías atendieron a un joven que había subido a la parte superior de la estructura y cuya integridad se encontraba en riesgo, según el reporte oficial.
Los agentes consiguieron ponerlo a salvo. La Secretaría tampoco precisó las circunstancias en las que el joven llegó al lugar ni si posteriormente recibió atención médica o psicológica.
La corporación no dio a conocer la identidad ni la edad de las personas involucradas.
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