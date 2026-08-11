Se encendieron las reminiscencias coloniales: Sheinbaum

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que a la oposición le molestó la propuesta de cambiar el nombre de Paso de Cortés en Puebla, por el "Paso de los Pueblos Indígenas".

En su conferencia mañanera de este martes 11 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "se encendieron las reminiscencias coloniales".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"¡Cómo se enojaron que dijera lo de Cortés, verdad! ¡Se encendieron las reminiscencias coloniales de muchos, que cómo era posible!", declaró.Comentó la mandataria federal que fue una propuesta de cambio de nombre y se revisa qué institución puede revisar este nombre del Paso de Cortés para cambiarlo."Parece que son estatales, en todo caso tendrían que asumirlo el estado de Puebla, de México y una parte de Morelos para poder sustituir el nombre de Cortés. ¡Pero en efecto, están vueltos locos unos cuántos!", dijo.