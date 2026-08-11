Última llamada para tramitar licencia permanente en Ciudad de México

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Después de que desapareciera la licencia de conducir permanente en 2007 ha vuelto para convertirse en una opción para los automovilistas desde 2025. Aunque originalmente el programa estaría disponible únicamente durante ese año, las autoridades capitalinas decidieron extenderlo a lo largo de 2026.

Por lo que el trámite se encuentra en su etapa final y, ya confirmó el secretario de administración y finanzas, Juan Pablo de Botton, que esto no está contemplado que continúe durante 2027. Esto significa que quienes quieran obtener este documento todavía tienen algunos meses para hacerlo.

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Si tu licencia tipo A está próxima a vencer, o simplemente quieres evitar tener que renovarla periódicamente, este puede ser el momento para considerar el trámite.El programa regresó como una medida temporal impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México. Posteriormente se decidió que la licencia de conducir permanente CDMX podrá tramitarse hasta el 31 de diciembre de 2026.Por ello, quienes estén interesados deberán completar el trámite antes de que termine el año. A partir de 2027, de acuerdo con lo anunciado hasta ahora, esta modalidad dejará de estar disponible para nuevos trámites.El procedimiento comienza a través del Sistema de Citas en Línea de la Secretaría de Movilidad (Semovi). Para ingresar es necesario contar con una cuenta de Llave CDMX.En caso de no tenerla, primero deberás registrarte utilizando algunos datos personales, entre ellos:- CURP- Código postal- Correo electrónico- Número de celularDespués de iniciar sesión, deberás seleccionar "Agendar cita" y elegir el trámite que corresponda a tu caso.El sistema contempla diferentes opciones para quienes ya cuentan con una licencia tipo A y quieren cambiarla por la permanente, para quienes tramitarán una licencia por primera vez y para las personas que ya realizaron el pago correspondiente.El costo para tramitar la licencia de conducir permanente en la CDMX es de $1,500 pesos.Para quienes ya tienen una licencia tipo A, el proceso requiere ingresar el número de la licencia y realizar el pago mediante la línea de captura correspondiente.En el caso de las personas que tramitan una licencia por primera vez, el procedimiento es diferente, ya que deberán cumplir con los requisitos establecidos por Semovi para acreditar los conocimientos necesarios antes de obtener el documento.Aunque todavía faltan algunos meses para que termine 2026, dejar el trámite para diciembre puede no ser la mejor idea, especialmente por la disponibilidad de citas conforme se acerque la fecha límite.La principal ventaja de esta licencia es precisamente lo que indica su nombre: no tiene que renovarse periódicamente como ocurre con una licencia tipo A convencional.Así que, si estabas esperando para decidirte, vale la pena tener presente la fecha: 31 de diciembre de 2026. Después de ese día, y salvo que exista un nuevo anuncio oficial, la posibilidad de tramitar una nueva licencia permanente en la CDMX llegará a su fin.