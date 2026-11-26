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Si hay alguien que sabe convertir unas vacaciones en inspiración de estilo, es Hailey Bieber. La modelo y empresaria celebró su cumpleaños número 30 en las Bahamas y, entre las fotografías que compartió de la escapada, uno de sus looks llamó especialmente la atención: un bikini metálico dorado acompañado de una prenda con estampado de leopardo.

Look destacado en cumpleaños 30 de Hailey Bieber

La fundadora de Rhode compartió imágenes de su celebración el pasado 24 de noviembre, después de cumplir 30 años el día 22. En una de las fotografías aparece a bordo de un yate con un bikini dorado de silueta triangular, una pieza de leopardo, sombrero de rafia y lentes oscuros.

La combinación resulta interesante porque juega con dos elementos que, aunque tienen protagonismo por sí solos, funcionan juntos: el brillo metálico del bikini y el carácter llamativo del estampado animal.

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El bikini de Hailey Bieber destaca por su acabado metálico en tono dorado, una elección que se aleja de los colores tradicionales de los trajes de baño y que aporta un efecto luminoso bajo el sol. Su diseño de tiras mantiene una silueta minimalista, permitiendo que el color y la textura sean los protagonistas.

Referencia vintage y accesorios en el outfit

Para complementar el conjunto, la modelo llevó una prenda de playa con estampado de leopardo y cuello con detalles de pelo. De acuerdo con The Handbook, se trata de una pieza de Dolce & Gabbana perteneciente a la colección de 1997, un detalle que introduce una referencia vintage en su estilismo.

En lugar de optar por accesorios excesivos, Hailey completó el look con un sombrero de rafia y lentes de sol negros. La combinación de estos elementos mantiene el aire relajado de un outfit de playa, mientras que la mezcla de estampados y texturas le da una dimensión más fashion.

El look de Hailey Bieber también deja una idea de styling para quienes quieren experimentar con sus outfits de playa: combinar un traje de baño de acabado metálico con una prenda de estampado animal.

El dorado funciona como un tono cálido que puede acompañar diferentes estampados, mientras que el leopardo añade textura visual. Para recrear una combinación similar, puedes elegir un bikini dorado, un pareo, kimono o cover-up de animal print y mantener los accesorios en tonos neutros, como negro, beige o rafia.

Los lentes oscuros y los sombreros de fibras naturales también son aliados para completar un look de playa sin recargarlo. La idea es dejar que el traje de baño y la prenda estampada sean los elementos principales del conjunto.

Hailey Bieber vuelve a demostrar que los looks de vacaciones también pueden convertirse en referencias de estilo. Esta vez, su cumpleaños 30 fue la excusa para apostar por una combinación de bikini metálico y leopardo que mezcla glamour, inspiración vintage y una estética relajada.