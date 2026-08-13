"Que hagan sus 'mañaneras'", responde Sheinbaum al PAN

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al PAN por pedir derecho de réplica en las conferencias "mañaneras" de Palacio Nacional y después de que anunció un paquete de reformas para frenar el acoso a los medios y periodistas con el fin de frenar la censura.

"Que den su conferencia de prensa", expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 13 de agosto en el Salón Tesorería.

Mencionó que las y los panistas tienen acceso a los medios de comunicación y a las redes sociales, además que como son servidores públicos podrían usar recursos para organizar sus propias conferencias.

"Ellos tienen acceso a las redes, tiene acceso cualquier ciudadano, y a los medios de comunicación pues pueden convocarlos a través de sus fracciones", dijo.

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Aseguró que el ejercicio de la mañanera es "de información" y "de debate público": "De debate, y de ideas, y de acciones, y de información permanente de lo que hace el gobierno", sostuvo.

"Vamos a seguir con el debate y vamos a seguir con el derecho de réplica porque si hay mucha noticia falsa, y todos pueden hacer el mismo ejercicio. Tiene su chiste sostener todos los días", declaró.

La dirigencia nacional del PAN y legisladores anunciaron un paquete de reformas para frenar el acoso a los medios y periodistas con el fin de frenar la censura, así como modificaciones en materia de derecho de réplica que incluya a las conferencias mañaneras.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, expuso que los lineamientos en materia de derecho de audiencias de la 4T "es un intento de censura" a los medios de comunicación electrónicos.

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La reforma del PAN plantea modificar el artículo 38 constitucional para establecer sanciones contra servidores públicos que utilicen recursos del Estado para amedrentar, acosar, denostar o intentar silenciar a periodistas, organizaciones civiles o ciudadanos que cuestionen al poder.

Asimismo, reformar la Ley de Derecho de Réplica para establecer plazo de un máximo de tres días para responder a una solicitud de réplica.

El PRI debería buscar el respaldo en México

Al ser cuestionada sobre las recientes visitas del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a Estados Unidos para presentar denuncias contra políticos y funcionarios mexicanos, entre ellas una solicitud para que se retiren las visas a consejeros electorales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que "hasta da risa" y sostuvo que sus acciones se explican por sí mismas.

Lo anterior al considerar que, como presidente de un partido político mexicano, debería buscar el respaldo de los ciudadanos del país.

"¿Qué mexicano? Vea, imagínese, es presidente de un partido político. Cuasi en extinción. Pero como presidente de un partido político en México, va y presenta una denuncia en Estados Unidos para pedir que quiten visas. Bueno, hasta da risas", señaló.

La mandataria federal cuestionó que Moreno Cárdenas recurra a autoridades estadounidenses para solicitar sanciones contra ciudadanos mexicanos y afirmó que ello refleja, a su juicio, una falta de confianza en México y en sus instituciones.

"Es ya nivel más bajo de ´no creo en México, ni en los mexicanos´", expresó.

Ante la pregunta de si las denuncias promovidas por el dirigente priista en Estados Unidos y ante organismos internacionales afectan la imagen del país, Sheinbaum puso en duda la credibilidad que puedan tener estos señalamientos.

"No sé qué tanta credibilidad tenga, no tiene mucha aquí, pues tampoco creo que tenga mucha allá, la verdad", afirmó.

La Presidenta sostuvo que la viabilidad y la imagen de un país se construyen mediante el gobierno, la democracia, las libertades y el bienestar de su población, y no a partir de denuncias promovidas en el extranjero por dirigentes partidistas.

"Si eres un partido político, pues ¿qué buscas? Votos para tu partido político, para tu proyecto de nación. ¿A quién tienes que convencer? Pues a los mexicanos", indicó.

Sobre las investigaciones en contra de personas cercanas a Moreno Cárdenas, Sheinbaum aclaró que el proceso relacionado con el dirigente priista corresponde a la Fiscalía General del Estado de Campeche.

Explicó que corresponde a las autoridades de Campeche y, en su caso, al Congreso local determinar los pasos a seguir en torno a una eventual solicitud de desafuero, luego de que se planteara nuevamente la posibilidad de retomar ese procedimiento.

"Es algo que viene de la Fiscalía de Campeche. Ayer, bueno, en el Congreso se habló de que sí habría posibilidad de retomar esta solicitud de desafuero", señaló.

La presidenta subrayó que, si existe la comisión de algún delito, el asunto debe seguir los cauces legales y no ser tratado como un tema político.

"Si es un tema de un delito, pues ya le corresponde a la Fiscalía y al Congreso", dijo.

Finalmente, Sheinbaum insistió en que un partido político debe concentrarse en convencer a los ciudadanos dentro de México y llamó a su gobierno a mantener la cercanía con la población, cumplir sus compromisos y fortalecer la democracia, las libertades y el bienestar.

Sheinbaum habla sobre De la Madrid en TV Azteca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al debut que tendrá el expriista Enrique de la Madrid como conductor del programa de concursos "¿Quién quiere ser millonario?" en TV Azteca.

En su conferencia mañanera de este jueves 13 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo ironizó si la televisora del empresario Ricardo Salinas Pliego va a tener más rating.

"Ya cada quien", dijo al ser cuestionada sobre la llegada del exaspirante presidencial a la televisora del Ajusco que, dijo, "tiene responsabilidades públicas" porque tiene una concesión del Estado mexicano.