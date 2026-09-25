Dakota Johnson se roba las miradas con vestido

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Dakota Johnson acaparó las miradas durante la proyección en el Reino Unido de "Verity: la sombra de un engaño", la película de suspenso psicológico y erótico que protagoniza junto a Anne Hathaway y Josh Hartnett, gracias a un atrevido vestido de encaje transparente.

Vestido de encaje y estilo en la alfombra roja

La actriz estadounidense llegó a la alfombra roja en Londres con un maxivestido de encaje floral translúcido, una pieza de la diseñadora neoyorquina Colleen Allen, perteneciente a su colección Primavera 2026.

El diseño, en tono marfil, tiene un corte ajustado y largo hasta el suelo, que sigue la silueta de la actriz. El vestido también destaca por su pronunciado escote en V y por los tirantes anchos decorados con detalles de encaje.

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La transparencia del tejido fue el elemento que más llamó la atención del look. Dakota Johnson llevó debajo lencería negra de la firma Fleur du Mal, creando un fuerte contraste con el tono claro del vestido y siguiendo la tendencia conocida como naked dress, que consiste en utilizar prendas transparentes para dejar visible parte de la ropa interior o de la piel.

Para completar el atuendo, la actriz eligió sandalias negras de tacón alto de Giuseppe Zanotti, joyería dorada de diseño sencillo y una manicura en tono oscuro.

Detalles de la película Verity y su trama

La aparición de Dakota Johnson ocurrió durante la presentación en el Reino Unido de "Verity", adaptación cinematográfica de la novela homónima publicada en 2018 por Colleen Hoover. La película, dirigida por Michael Showalter, llegará a los cines el 2 de octubre de 2026.

En la historia, Dakota interpreta a Lowen Ashleigh, una escritora con problemas económicos que recibe la oportunidad de terminar la exitosa saga de la famosa autora Verity Crawford, interpretada por Anne Hathaway, quien queda en coma después de sufrir un accidente.

Para realizar su trabajo, Lowen se instala temporalmente en la mansión de la familia Crawford, ahí encuentra un manuscrito secreto de Verity que contiene revelaciones perturbadoras sobre su familia y su esposo, Jeremy Crawford, interpretado por Josh Hartnett.

A partir de ese descubrimiento, la protagonista queda atrapada en una historia en la que tendrá que distinguir entre la realidad y la ficción, mientras comienza a involucrarse sentimentalmente con Jeremy.