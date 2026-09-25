Rescatan a estudiante tras secuestro virtual

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La Jefatura de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital logró localizar sana y salva a una joven estudiante, víctima de un secuestro virtual, mediante una oportuna intervención que permitió salvaguardar su integridad y evitar que se concretara alguna afectación económica.

De acuerdo con los primeros datos, la joven recibió llamadas telefónicas de personas que se hicieron pasar por integrantes de un grupo delictivo y, mediante amenazas y engaños, la obligaron a trasladarse a distintos puntos de la ciudad y mantenerse incomunicada de sus familiares, mientras permanecía bajo instrucciones del presunto extorsionador.

Ante el reporte, oficiales adscritos a la Jefatura de Policía Cibernética desplegaron un operativo de búsqueda y rastreo que permitió ubicar e interceptar la unidad de transporte público sobre Periférico y el acceso al fraccionamiento La Virgen, en Soledad de Graciano Sánchez. En ese punto localizaron a la joven, quien aún permanecía en llamada telefónica bajo la manipulación del presunto delincuente.

Los agentes intervinieron de inmediato, interrumpieron la comunicación y brindaron resguardo y contención emocional a la víctima, para posteriormente trasladarla al reencuentro con sus familiares.

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Ante este tipo de modalidad delictiva, la Policía Cibernética de la capital recomienda que ante llamadas de este tipo es fundamental no proporcionar información, cortar la comunicación de forma inmediata y reportar la situación a las autoridades, ya que el secuestro virtual se basa en el engaño y la manipulación de las víctimas.